Ротань, Вернидуб та Шандрук у червні залишаться без роботи — де продовжать кар’єру

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

В Українській прем’єр-лізі можуть відбутися зміни, які вплинуть на розподіл сил у чемпіонаті. 30 червня одразу в трьох тренерів завершаться контракти зі своїми клубами.

За інформацією порталу Transfermarkt, улітку 2025 року закінчаться угоди в Руслана Ротаня, Юрія Вернидуба та Олега Шандрука, повідомляє Новини.LIVE. Усі вони мають унікальні навички й репутацію, тому питання, де вони продовжать кар’єру, викликає неабиякий інтерес.

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Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Руслан Ротань: потрібна команда з кращим фінансуванням

Руслан Ротань має мало шансів залишитися в "Олександрії", адже клубу буде складно втримати тренера, який демонструє стабільність в УПЛ.

Ротаня хвалять за вміння працювати з молодими гравцями, але, тренуючи досвідчених гравців на зразок Філіпова, він вийшов на новий рівень і претендує на чемпіонські амбіції.

Клуб досі не запропонував йому нової угоди, але зацікавити тренера буде непросто, адже влітку команда може втратити ключових гравців, таких як Іван Калюжний.

До того ж "Олександрія" не входить до топів УПЛ за фінансами, має затримки по зарплатах, хоча й завжди погашає борги. Найімовірнішим претендентом на Ротаня вважається житомирське "Полісся", яке зараз очолює Імад Ашур, але команда Геннадія Буткевича потребує змін.

Крім того, київське "Динамо", попри лідерство в чемпіонаті, демонструє нестабільну гру цього сезону й може зацікавити Ротаня.

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Юрій Вернидуб: хто краще за "Кривбас"

Юрій Вернидуб, який привів "Кривбас" до бронзових медалей УПЛ у сезоні 2023/24, також опиниться на роздоріжжі. Всупереч успіхам, у клубі є питання з фінансами та частими трансферами гравців, які не встигають себе зарекомендувати.

Вернидуб має досвід роботи за кордоном — із молдовським "Шерифом" він перемагав "Реал" у Лізі чемпіонів, але до закінчення війни такий варіант малоймовірний. В Україні до нього можуть звернутися "Полісся" або "Металіст 1925", якщо Патрік ван Леувен не виведе команду в УПЛ і буде звільнений.

Олег Шандрук. Фото: "Верес"

Олег Шандрук: амбіції "Вереса"

Олег Шандрук, нинішній керманич "Вереса", очолив клуб у складний період і зумів стабілізувати його гру в УПЛ.

Контракт тренера з рівненською командою завершується в червні, і він може покинути її, якщо отримає вигідну пропозицію. В іншому разі Шандрук, найімовірніше, продовжить угоду.

Він зарекомендував себе як тренер, здатний працювати в умовах обмежених ресурсів, що робить його привабливим для середняків УПЛ, хоча й багатші клуби можуть звернутися до нього.

Завдяки Шандруку "Верес" посідає восьму сходинку в УПЛ, перебуваючи за десять очок від зони вильоту, але відстає на шість балів від зони Ліги Європи. Серед можливих варіантів для нього — "Олександрія" чи "Кривбас", якщо Ротань і Вернидуб підуть.

Усі троє тренерів перебувають у різному становищі: Ротань — на піку популярності, Вернидуб — із багажем міжнародного досвіду, а Шандрук — як перспективний спеціаліст. Їхнє майбутнє залежатиме від амбіцій клубів, але вони заслужили працювати з солідними командами.

Нагадаємо, воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін влітку отримає кілька пропозицій із топових чемпіонатів.

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