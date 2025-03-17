На Трубіна претендують два клуби з різних чемпіонатів

Анатолій Трубін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/slbenfica/

У "Бенфіці" починають планувати літню трансферну кампанію. Португальському клубу знадобляться гроші на омолодження складу, а частина нинішніх гравців може бути продана. Серед них опинився й український воротар Андрій Трубін.

На "першого номера" португальської команди претендують кілька клубів, повідомляє O Jogo.

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"Бенфіка" не збирається утримувати лідерів команди, якщо вони отримають вигідні пропозиції про трансфери. Португальці готові продавати своїх основних виконавців навіть у разі перемоги в чемпіонських перегонах. У складі "орлів" практично немає так званих "недоторканних" футболістів.

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубіним активно цікавляться гранди

Голкіпер збірної України може вже за кілька місяців змінити чемпіонат. Трубіна пов'язує контракт із "Бенфікою" до літа 2028 року, і португальський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 40 млн євро. Не кожен потенційний покупець зможе дозволити собі такі витрати, але в Анатолія є варіанти для продовження кар'єри.

У послугах Трубіна все ще зацікавлена мюнхенська "Баварія". Німцям потрібен молодий і стабільний воротар, який зміг би на довгі роки стати основним у складі "рекордмайстра". Альтернативою є кандидатура Янна Зоммера з "Інтера". Якщо "нерадзуррі" відпустять швейцарського воротаря, то вони теж можуть зв'язатися з "Бенфікою" з приводу Трубіна.

Також інтерес до українця зберігає англійський "Манчестер Юнайтед". Однак проблемою може виявитися невизначене майбутнє "червоних дияволів". Не виключено, що в керівництві клубу влітку відбудуться зміни, які спричинять відмову від гучних трансферів.

Нагадаємо, Анатолій Трубін уже готується до матчів зі збірною Бельгії, однак йому не гарантоване місце в основному складі української команди.

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