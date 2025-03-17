На Трубіна претендують два клуби з різних чемпіонатів

На Трубіна чекає трансфер у літнє міжсезоння — куди піде воротар
У "Бенфіці" починають планувати літню трансферну кампанію. Португальському клубу знадобляться гроші на омолодження складу, а частина нинішніх гравців може бути продана. Серед них опинився й український воротар Андрій Трубін.
На "першого номера" португальської команди претендують кілька клубів, повідомляє O Jogo.
"Бенфіка" не збирається утримувати лідерів команди, якщо вони отримають вигідні пропозиції про трансфери. Португальці готові продавати своїх основних виконавців навіть у разі перемоги в чемпіонських перегонах. У складі "орлів" практично немає так званих "недоторканних" футболістів.
Трубіним активно цікавляться гранди
Голкіпер збірної України може вже за кілька місяців змінити чемпіонат. Трубіна пов'язує контракт із "Бенфікою" до літа 2028 року, і португальський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 40 млн євро. Не кожен потенційний покупець зможе дозволити собі такі витрати, але в Анатолія є варіанти для продовження кар'єри.
У послугах Трубіна все ще зацікавлена мюнхенська "Баварія". Німцям потрібен молодий і стабільний воротар, який зміг би на довгі роки стати основним у складі "рекордмайстра". Альтернативою є кандидатура Янна Зоммера з "Інтера". Якщо "нерадзуррі" відпустять швейцарського воротаря, то вони теж можуть зв'язатися з "Бенфікою" з приводу Трубіна.
Також інтерес до українця зберігає англійський "Манчестер Юнайтед". Однак проблемою може виявитися невизначене майбутнє "червоних дияволів". Не виключено, що в керівництві клубу влітку відбудуться зміни, які спричинять відмову від гучних трансферів.
Нагадаємо, Анатолій Трубін уже готується до матчів зі збірною Бельгії, однак йому не гарантоване місце в основному складі української команди.
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