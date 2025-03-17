На Трубина претендуют два клуба из разных чемпионатов

Анатолий Трубин работает на тренировке. Фото: instagram.com/slbenfica/

В "Бенфике" начинают планировать летнюю трансферную кампанию. Португальскому клубу понадобятся деньги на омоложение состава, а часть нынешних игроков может быть продана. В их числе оказался и украинский вратарь Андрей Трубин.

На "первого номера" португальской команды претендуют несколько клубов, сообщает O Jogo.

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"Бенфика" не собирается удерживать лидеров команды, если они получат выгодные предложения о трансферах. Португальцы готовы продавать своих основных исполнителей даже в случае победы в чемпионской гонке. В составе "орлов" практически нет так называемых "неприкасаемых" футболистов.

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубиным активно интересуются гранды

Голкипер сборной Украины может уже через несколько месяцев поменять чемпионат. Трубина связывает контракт с "Бенфикой" до лета 2028 года, и португальский клуб хочет получить за своего игрока как минимум 40 млн евро. Не каждый потенциальный покупатель сможет позволить себе такие траты, но у Анатолия есть варианты для продолжения карьеры.

В услугах Трубина все еще заинтересована мюнхенская "Бавария". Немцам нужен молодой и стабильный вратарь, который смог бы на долгие годы стать основным в составе "рекордмастера". Альтернативой является кандидатура Янна Зоммера из "Интера". Если "нерадзурри" отпустят швейцарского вратаря, то они тоже могут связаться с "Бенфикой" по поводу Трубина.

Также интерес к украинцу сохраняет английский "Манчестер Юнайтед". Однако проблемой может оказаться неопределенное будущее "красных дьяволов". Не исключено, что в руководстве клуба летом произойдут изменения, которые повлекут за собой отказ от громких трансферов.

Напомним, Анатолий Трубин уже готовится к матчам со сборной Бельгии, однако ему не гарантировано место в основном составе украинской команды.

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