Вернидуб может покинуть Кривбасс из-за финансовых проблем в клубе

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" летом может остаться без главного тренера Юрия Вернидуба. Специалиста не все устраивает в клубе.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

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По словам источника, у Вернидуба летом завершается действие контракта, который он не хочет продлевать.

Причиной для такого решения Вернидуба, вроде бы, стали финансовые проблемы в клубе. Если задержка по зарплате не очень большая, то премии игроки не получают уже на протяжении полугода.

Источник добавил, что Вернидубу, вроде бы, трудно мотивировать команду без премий, что отражается на результатах команды.

На данный момент "Кривбасс" идет на пятой позиции в турнирной таблице, но имеет два матча в запасе от "Полесья", которое идет четвертым и опережает криворожан на два балла.

Во главе "Кривбасса" Вернидуб выиграл 38 матчей, 31 проиграл и 16 свел к ничьей. Также специалист привел команду к бронзовым наградам УПЛ в сезоне 2023/2024 гг.

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