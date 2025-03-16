Белодед стала самым красивым игроком Металлиста 1925, что подтверждают ее фото

Футбол стал красивее с появлением Белодед — как выглядит красотка
Футбольный клуб "Металлист 1925" всколыхнул украинское спортивное сообщество, подписав Дарью Белодед. Бывшая призерка Олимпийских игр в Токио решила начать карьеру профессиональной футболистки.
Для клуба это беспроигрышный вариант, ведь они заполучили одну из самых известных спортсменок Украины. К тому же Дарья, по мнению портала Новини.LIVE, выделяется своей красотой, что решили подчеркнуть для своих читателей.
Отметим, что страница Белодед в Instagram — одна из самых популярных среди украинских спортсменов. На бывшую дзюдоистку подписано 485 тысяч человек.
Белодед и футбол
До сотрудничества с "Металлистом 1925" Дарья была связана с футболом через романтические отношения. Она встречалась с футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Денисом Поповым.
Позже, когда появился "Металлист 1925", Белодед стала его амбассадором. Ранее такую же роль она исполняла в португальском "Спортинге" из Лиссабона. Вместе с ней амбассадором бело-зеленых тогда стал дзюдоист Георгий Зантарая. Они подписали контракты до Олимпиады в Токио.
Что получил "Металлист 1925" вместе с Белодед?
Прежде всего, это медийный резонанс: ее переход значительно повысил узнаваемость клуба, особенно женской команды, которая ранее оставалась в тени.
Популярность Белодед как звезды украинского спорта привлечет новых болельщиков и зрителей, что крайне важно для развития женского футбола в стране.
Кроме того, подписание олимпийской призерши, известной профессионализмом и дисциплиной, укрепило имидж "Металлиста 1925" как амбициозного проекта, готового сотрудничать с топовыми спортсменами.
Напомним, национальная сборная Украины по футболу сыграет матчи против Бельгии за выход в элитный дивизион Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию первого матча.
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