Белодед стала самым красивым игроком Металлиста 1925, что подтверждают ее фото

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Футбольный клуб "Металлист 1925" всколыхнул украинское спортивное сообщество, подписав Дарью Белодед. Бывшая призерка Олимпийских игр в Токио решила начать карьеру профессиональной футболистки.

Для клуба это беспроигрышный вариант, ведь они заполучили одну из самых известных спортсменок Украины. К тому же Дарья, по мнению портала Новини.LIVE, выделяется своей красотой, что решили подчеркнуть для своих читателей.

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Отметим, что страница Белодед в Instagram — одна из самых популярных среди украинских спортсменов. На бывшую дзюдоистку подписано 485 тысяч человек.

Белодед и футбол

До сотрудничества с "Металлистом 1925" Дарья была связана с футболом через романтические отношения. Она встречалась с футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Денисом Поповым.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Позже, когда появился "Металлист 1925", Белодед стала его амбассадором. Ранее такую же роль она исполняла в португальском "Спортинге" из Лиссабона. Вместе с ней амбассадором бело-зеленых тогда стал дзюдоист Георгий Зантарая. Они подписали контракты до Олимпиады в Токио.

Дарья Белодед в футболке "Спортинга". Фото: instagram.com/dariabilodid7

Что получил "Металлист 1925" вместе с Белодед?

Прежде всего, это медийный резонанс: ее переход значительно повысил узнаваемость клуба, особенно женской команды, которая ранее оставалась в тени.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Популярность Белодед как звезды украинского спорта привлечет новых болельщиков и зрителей, что крайне важно для развития женского футбола в стране.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Кроме того, подписание олимпийской призерши, известной профессионализмом и дисциплиной, укрепило имидж "Металлиста 1925" как амбициозного проекта, готового сотрудничать с топовыми спортсменами.

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