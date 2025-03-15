Каким будет состав Украины, если Ребров выставит игроков в топ-форме

Сергей Ребров — главный тренер сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 20 марта сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. На кону — выход команды Сергея Реброва в Дивизион А.

Игра состоится в непростых условиях — многие лидеры "сине-желтых" переживают спад игровой формы. Поэтому портал Новини.LIVE составил оптимальный стартовый состав из игроков, которые сейчас демонстрируют лучшую форму.

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Андрей Лунин. Фото: УАФ

Вратарь: Андрей Лунин

На позиции вратаря фаворитом выглядит Андрей Лунин из мадридского "Реала". Хотя его игровая практика в клубе ограничена, в матчах, где он принимал участие, демонстрировал уверенность и ничем не уступал Куртуа.

Например, в игре против "Реал Сосьедада" защитники "Реала" провалились в обороне, но подвиг Андрея спас команду, что лишь подчеркивает его ценность.

Основной вратарь сборной Анатолий Трубин сейчас не в лучшей форме. В Португалии он получает много критики, несмотря на регулярную игровую практику.

Алексей Сыч. Фото: УАФ

Защита: Сыч — Забарный — Матвиенко — Миколенко

Линия обороны, по сравнению с последними матчами, должна быть изменена только на правом фланге.

Алексей Сыч из "Карпат" закроет эту позицию, поскольку он имеет игровую практику и находится в хорошей форме. При этом Ефим Конопля, основной правый защитник сборной, проиграл конкуренцию Винисиусу Тобиасу в "Шахтере".

В последнем матче УПЛ против "Карпат" Конопля неожиданно вышел в старте, но сыграл неудачно из-за нехватки игрового тонуса. Сычу же придется сдерживать бельгийских вингеров, поэтому нужен игрок с хорошими физическими кондициями.

В центре обороны — Илья Забарный ("Борнмут") и Николай Матвиенко ("Шахтер"), а левый фланг традиционно за Виталием Миколенко ("Эвертон"). Эти позиции никаких вопросов не вызывают.

Александр Зинченко. Фото: Reuters

Полузащита: Зинченко — Калюжный — Судаков

В центре полузащиты проблемы: Николай Шапаренко и Владимир Бражко из "Динамо" тяжело восстанавливаются после травм и болезней, потеряв место в старте клуба. Александр Пихаленок травмирован и не вызван в сборную, а Руслан Малиновский только возвращается после серьезного повреждения.

При этом Александр Зинченко из "Арсенала" в матче Лиги чемпионов против ПСВ вышел в старте, сыграв как атакующий полузащитник. Он забил гол, стал одним из лучших на поле и готов быть ключевой фигурой в игре сборной.

Иван Калюжный ("Александрия") находится в неплохой форме и идеально подойдет для защитной работы в опорной зоне. Георгий Судаков ("Шахтер") дополнит трио своей креативностью под нападающим.

Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Вингеры: Цыганков — Гуцуляк

Виктор Цыганков из "Жироны" наконец-то набрал форму и заменит Михаила Мудрика на левом фланге атаки. Хотя это не его основная позиция, но он имеет опыт игры там, а среди левых вингеров нет лучшего кандидата.

На правом фланге — Алексей Гуцуляк из "Полесья", который сейчас в лучшей форме, чем Андрей Ярмоленко, плохо отыгравший последние матчи в клубе.

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Центральный нападающий: Яремчук

У Артема Довбика, основного форварда сборной, серьезные проблемы, потому что он имеет спад формы и травмы. В "Роме" уроженец Черкасс проигрывает конкуренцию за место в старте и приедет в сборную не в лучшем состоянии.

Однако Роман Яремчук ("Олимпиакос") всегда находит тонус в национальной команде. В своем последнем клубном матче он оформил дубль, что делает его идеальным выбором.

Напомним, сборная Украины по футболу проведет два матча с Бельгией за выход в элиту Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию первого матча.

В "Динамо" не планирует возвращаться из-за границы игрок, за которого отдали 6 млн евро.

Футболист юниорской сборной Украины отказался переходить в донецкий "Шахтер" и останется в середняке УПЛ.