Яким буде склад України, якщо Ребров виставить гравців у топформі

Сергій Ребров — головний тренер збірної України. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 20 березня зіграє перший матч плей-оф Ліги націй проти Бельгії. На кону — вихід команди Сергія Реброва до Дивізіону А.

Гра відбудеться в непростих умовах: багато лідерів "синьо-жовтих" переживають спад ігрової форми. Тому портал Новини.LIVE склав оптимальний стартовий склад із гравців, які зараз демонструють найкращу форму.

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Андрій Лунін. Фото: УАФ

Воротар: Андрій Лунін

На позиції воротаря фаворитом виглядає Андрій Лунін із мадридського "Реала". Хоча його ігрова практика в клубі обмежена, у матчах, де він брав участь, демонстрував упевненість і нічим не поступався Куртуа.

Наприклад, у грі проти "Реал Сосьєдада" захисники "Реала" провалилися в обороні, але подвиг Андрія врятував команду, що лише підкреслює його цінність.

Основний воротар збірної Анатолій Трубін зараз не в найкращій формі. У Португалії він отримує багато критики, попри регулярну ігрову практику.

Олексій Сич. Фото: УАФ

Захист: Сич — Забарний — Матвієнко — Миколенко

Лінія оборони зазнає змін лише на правому фланзі порівняно з останніми матчами.

Олексій Сич із "Карпат" закриє цю позицію: він має ігрову практику і перебуває в хорошій формі. Натомість Юхим Конопля, основний правий захисник збірної, програв конкуренцію Вінісіусу Тобіасу в "Шахтарі".

У останньому матчі УПЛ проти "Карпат" Конопля несподівано вийшов у старті, але зіграв невдало через брак ігрового тонусу. Сичу ж доведеться стримувати бельгійських вінгерів, тож потрібен гравець з хорошими фізичними кондиціями.

У центрі оборони — Ілля Забарний ("Борнмут") і Микола Матвієнко ("Шахтар"), а лівий фланг традиційно за Віталієм Миколенком ("Евертон"). Ці позиції жодних питань не викликають.

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Півзахист: Зінченко — Калюжний — Судаков

У центрі півзахисту проблеми: Микола Шапаренко та Володимир Бражко з "Динамо" важко відновлюються після травм і хвороб, втративши місце в старті клубу. Олександр Піхальонок травмований і не викликаний до збірної, а Руслан Маліновський лише повертається після серйозного ушкодження.

Натомість Олександр Зінченко з "Арсеналу" в матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ вийшов у старті, зігравши як атакувальний півзахисник. Він забив гол, став одним із найкращих на полі й готовий бути ключовою фігурою в грі збірної.

Іван Калюжний ("Олександрія") перебуває в непоганій формі й ідеально підійде для захисної роботи в опорній зоні. Георгій Судаков ("Шахтар") доповнить тріо своєю креативністю під нападником.

Віктор Циганков. Фото: УАФ

Вінгери: Циганков — Гуцуляк

Віктор Циганков з "Жирони" нарешті набрав форму і замінить Михайла Мудрика на лівому фланзі атаки. Хоча це не його основна позиція, він має досвід гри там, а серед лівих вінгерів немає кращого кандидата.

На правому фланзі — Олексій Гуцуляк з "Полісся", який зараз у кращій формі, ніж Андрій Ярмоленко, який погано відіграв останні матчі в клубі.

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Центральний нападник: Яремчук

У Артема Довбика, основного форварда збірної, серйозні проблеми, бо він має спад форми та травми. У "Ромі" уродженець Черкас програє конкуренцію за місце в старті й приїде до збірної не в найкращому стані.

Натомість Роман Яремчук ("Олімпіакос") завжди знаходить тонус у національній команді. У своєму останньому клубному матчі він оформив дубль, що робить його ідеальним вибором.

Нагадаємо, збірна України з футболу проведе два матчі з Бельгією за вихід в еліту Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію першого матчу.

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