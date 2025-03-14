Шахтар хотів придбати гравця збірної України, але отримав відмову

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

В УПЛ розпочалася весняна частина сезону. Але клуби продовжують шукати нові кадри.

Донецький "Шахтар" хотів придбати талановитого українського гравця, який вже має досвід виступів за збірну України, але отримав відмову, повідомляє Sport.ua.

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Гравець ЛНЗ Мирослав Доник. Фото: instagram.com/footb.ua

Ким цікавився "Шахтар"

Мова йде про 15-річного півзахисника черкаського ЛНЗ Мирослава Доника. Цей гравець недавно підписав перший професійний контракт зі своїм нинішнім клубом, який діє до 2027 року.

"Шахтар" цікавився цим футболістом, але отримав відмову. Доник продовжить грати за молодіжні команди ЛНЗ.

У Мирослава Доника є досвід виступів за збірну України U-15, в складі якої він, зокрема, брав участь у Турнірі розвитку УЄФА в Португалії.

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