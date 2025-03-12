Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Клуб УПЛ розірвав контракт зі своїм найкращим бомбардиром arrow

Клуб УПЛ розірвав контракт зі своїм найкращим бомбардиром

12 березня 2025 16:19
Максим Коваленко - Редактор
Кривбас розірвав контракт з одним із найкращих бомбардирів — що відомо
Форвард Олег Кожушко. Фото: instagram.com/fckryvbas
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України з футболу стартувала весняна частина. Клуби продовжують кадрову комплектацію на залишок сезону.

Криворізький "Кривбас" оголосив про припинення співпраці з форвардом Олегом Кожушком, повідомляє пресслужба клубу.

Читайте також:

Контракт розірвано за взаємною згодою сторін. Це рішення було ухвалено достроково. 

Олег Кожушко в "Кривбасі"

Форвард став гравцем "Кривбасу" у липні 2023 року. З того часу він зіграв 44 офіційні поєдинки за клуб, забив 10 голів та віддав чотири результативні передачі.

У першому півріччі сезону 2024/2025 в УПЛ Кожушко зіграв 12 матчів, забив 1 гол. Всього він провів 307 хвилин на полі. 

Кожушко є найкращим бомбардиром "Кривбасу" у минулому сезоні, забивши дев'ять м'ячів.

Нагадаємо, Сергій Ребров вирішив повернути Андрія Ярмоленка до збірної України. У цього рішення є як плюси, так і мінуси.

Олександр Шовковський може залишити київське "Динамо", якщо його команда не виграє УПЛ. 

Українські біатлоністки, які здобували золото Олімпіади в Сочі, мають різні подальші долі. Дізнайтеся, які саме.

Легендарні біатлоністи Уле-Ейнар Бйорндален та Рафаель Пуаре вже завершили свої кар'єри. Відомо, чим вони зараз займаються.

спорт футбол УПЛ Кривбасс спортсмени
Реклама
Реклама
Реклама