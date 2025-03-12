Кривбас розірвав контракт з одним із найкращих бомбардирів — що відомо

Форвард Олег Кожушко. Фото: instagram.com/fckryvbas

У чемпіонаті України з футболу стартувала весняна частина. Клуби продовжують кадрову комплектацію на залишок сезону.

Криворізький "Кривбас" оголосив про припинення співпраці з форвардом Олегом Кожушком, повідомляє пресслужба клубу.

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Олег Кожушко в "Кривбасі"

Форвард став гравцем "Кривбасу" у липні 2023 року. З того часу він зіграв 44 офіційні поєдинки за клуб, забив 10 голів та віддав чотири результативні передачі.

У першому півріччі сезону 2024/2025 в УПЛ Кожушко зіграв 12 матчів, забив 1 гол. Всього він провів 307 хвилин на полі.

Кожушко є найкращим бомбардиром "Кривбасу" у минулому сезоні, забивши дев'ять м'ячів.

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