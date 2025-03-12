Динамо продало Сергія Булецу в Олександрію

Офіційно оголошено трансфер гравця Динамо до конкурентів
Київське "Динамо" здійснило ще один трансфер в останній день, коли це було можливим. Знову команда оформила угоду з "Олександрією".
Пресслужба київського "Динамо" оголосив про перехід центрального півзахисника Сергія Булеци до "Олександрії".
"Динамо" продало футболіста
Булеца підписав контракт з "Олександрією" до 30 червня 2027 року. У ЗМІ фігурувала інформація, що "Динамо" отримало за чемпіона світу U-19 500 тисяч євро.
Булеца є вихованцем академії "Динамо", але в офіційних матчах за киян не грав.
"Динамо" віддавало футболіста в оренду в "Дніпро-1", "Зорю", "Заглембє" Любін та "Лехію".
Цього сезону Булеца провів вісім матчів, але результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, "Шахтар" та "Динамо" провалюються після зимової паузи — в чому причина.
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