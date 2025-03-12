Динамо продало Сергія Булецу в Олександрію

Сергій Булеца. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" здійснило ще один трансфер в останній день, коли це було можливим. Знову команда оформила угоду з "Олександрією".

Пресслужба київського "Динамо" оголосив про перехід центрального півзахисника Сергія Булеци до "Олександрії".

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Булеца підписав контракт з "Олександрією" до 30 червня 2027 року. У ЗМІ фігурувала інформація, що "Динамо" отримало за чемпіона світу U-19 500 тисяч євро.

Булеца є вихованцем академії "Динамо", але в офіційних матчах за киян не грав.

"Динамо" віддавало футболіста в оренду в "Дніпро-1", "Зорю", "Заглембє" Любін та "Лехію".

Цього сезону Булеца провів вісім матчів, але результативними діями не відзначався.

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