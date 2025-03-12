Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Офіційно оголошено трансфер гравця Динамо до конкурентів arrow

Офіційно оголошено трансфер гравця Динамо до конкурентів

12 березня 2025 00:08
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Динамо продало Сергія Булецу в Олександрію
Сергій Булеца. Фото: "Динамо" Київ
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Київське "Динамо" здійснило ще один трансфер в останній день, коли це було можливим. Знову команда оформила угоду з "Олександрією".

Пресслужба київського "Динамо" оголосив про перехід центрального півзахисника Сергія Булеци до "Олександрії".

Читайте також:
Сергей Булеца
Сергій Булеца. Фото: "Заглембе"

"Динамо" продало футболіста

Булеца підписав контракт з "Олександрією" до 30 червня 2027 року. У ЗМІ фігурувала інформація, що "Динамо" отримало за чемпіона світу U-19 500 тисяч євро.

Булеца є вихованцем академії "Динамо", але в офіційних матчах за киян не грав.

"Динамо" віддавало футболіста в оренду в "Дніпро-1", "Зорю", "Заглембє" Любін та "Лехію".

Цього сезону Булеца провів вісім матчів, але результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, "Шахтар" та "Динамо" провалюються після зимової паузи — в чому причина.

Україна в 2014 році на олімпійській естафеті в Сочі виграла золоті медалі — де зараз перебувають переможниці.

Легендарні Уле-Ейнаре Бьорндалене та француз Рафаеле Пуаре стали легендами біатлону — чим зайняті легенди.

Колишній кривдник Василя Ломаченка напав на іншого боксера.

футбол Динамо Футбол трансфери Олександрія Сергей Булеца
Реклама
Реклама
Реклама