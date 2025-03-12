Динамо продало Сергея Булецу в Александрию

Сергей Булеца. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" осуществило еще один трансфер в последний день, когда это было возможным. Снова команда оформила соглашение с "Александрией".

Пресс-служба киевского "Динамо" объявил о переходе центрального полузащитника Сергея Булецы в "Александрию".

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"Динамо" продало футболиста

Булеца подписал контракт с "Александрией" до 30 июня 2027 года. В СМИ фигурировала информация, что "Динамо" получило за чемпиона мира U-19 500 тысяч евро.

Булеца является воспитанником академии "Динамо", но в официальных матчах за киевлян не играл.

"Динамо" отдавало футболиста в аренду в "Днепр-1", "Зарю", "Заглембе" Любин и "Лехию".

В этом сезоне Булеца провел восемь матчей, но результативными действиями не отличался.

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