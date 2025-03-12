Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Клуб УПЛ разорвал контракт со своим лучшим бомбардиром arrow

Клуб УПЛ разорвал контракт со своим лучшим бомбардиром

12 марта 2025 16:19
Максим Коваленко - Редактор
Кривбасс разорвал контракт с одним из лучших бомбардиров — что известно
Форвард Олег Кожушко. Фото: instagram.com/fckryvbas
Максим Коваленко - Редактор

В чемпионате Украины по футболу стартовала весенняя часть. Клубы продолжают кадровую комплектацию на остаток сезона.

Криворожский "Кривбасс" объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Олегом Кожушко, сообщает пресс-служба клуба.

Читайте также:

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. Это решение было принято досрочно.

Олег Кожушко в "Кривбассе"

Форвард стал игроком "Кривбасса" в июле 2023 года. С тех пор он сыграл 44 официальных поединка за клуб, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

В первом полугодии сезона 2024/2025 в УПЛ Кожушко сыграл 12 матчей, забил 1 гол. Всего он провел 307 минут на поле.

Кожушко является лучшим бомбардиром "Кривбасса" в прошлом сезоне, забив девять мячей.

Напомним, Сергей Ребров решил вернуть Андрея Ярмоленко в сборную Украины. У этого решения есть как плюсы, так и минусы.

Александр Шовковский может покинуть киевское "Динамо", если его команда не выиграет УПЛ.

Украинские биатлонистки, которые завоевывали золото Олимпиады в Сочи, имеют разные дальнейшие судьбы. Узнайте, какие именно.

Легендарные биатлонисты Уле-Эйнар Бьорндален и Рафаэль Пуаре уже завершили свои карьеры. Известно, чем они сейчас занимаются.

спорт футбол УПЛ Кривбасс спортсмены
Реклама
Реклама
Реклама