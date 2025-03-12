Кривбасс разорвал контракт с одним из лучших бомбардиров — что известно

Форвард Олег Кожушко. Фото: instagram.com/fckryvbas

В чемпионате Украины по футболу стартовала весенняя часть. Клубы продолжают кадровую комплектацию на остаток сезона.

Криворожский "Кривбасс" объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Олегом Кожушко, сообщает пресс-служба клуба.

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Олег Кожушко в "Кривбассе"

Форвард стал игроком "Кривбасса" в июле 2023 года. С тех пор он сыграл 44 официальных поединка за клуб, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

В первом полугодии сезона 2024/2025 в УПЛ Кожушко сыграл 12 матчей, забил 1 гол. Всего он провел 307 минут на поле.

Кожушко является лучшим бомбардиром "Кривбасса" в прошлом сезоне, забив девять мячей.

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