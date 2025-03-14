Ліга націй 2025 — анонс та прогноз на матчі плей-оф

Трофей Ліги націй. Фото: УЄФА

У футболі стрімко наближається міжнародне вікно. Під час нього пройдуть, зокрема, вирішальні поєдинки у Лізі націй.

Поки частина збірних буде розв'язувати власні питання щодо збереження прописки чи вильоту із групи, вісім збірних розпочнуть боротьбу за чемпіонство у турнірі, пише портал Новини.LIVE.

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Гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer

Данія — Португалія

Данія зайняла друге місце в групі з Іспанією, Сербією та Швейцарією. Проте результатами не вражала. Лише дві перемоги у шести матчах, проте цього виявилося достатньо.

У збірній Данії продовжується зміна поколінь, а така процедура, зазвичай, проходить досить болісно.

Португалія виграла групу, де були ще Хорватія, Шотландія та Польща. Виграла дуже впевнено, жодного разу за шість матчів не програвши.

Прогноз Дуже навряд чи данці зможуть щось серйозне протиставити для Португалії. Станом на зараз Роналду та ко виглядають банально сильнішими.

Гравець збірної Німеччини Йосуа Кімміх. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Італія — Німеччина

Італія посіла друге місце у групі з Францією, Бельгією та Ізраїлем, поступившись французам лише за додатковими показниками.

Це було дуже впевнено, в італійців була лише одна поразка — як раз від французів.

Німеччина виграла групу, у якій були Нідерланди, Угорщина та Боснія. Виграла впевнено, жодного разу не програвши. Проте, окремі питання до команди Нагельсманна були. Зокрема, в плані стабільності.

Прогноз Тут дуже важко прогнозувати. Італію останнім часом часто недооцінювали через ту ж саму зміну поколінь, проте італійці довели, що з ними варто рахуватись. Є підозра, що протистояння може завершитись серією пенальті. Але ризикнемо припустити, що ближчою до проходу далі буде саме Німеччина.

Гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Нідерланди — Іспанія

Нідерланди посіли друге місце у групі з Німеччиною, Угорщиною та Боснією. Це було не те щоб дуже просто. Три нічиї та поразка в шести матчах - трошки слабко як для такої групи.

Іспанія "не помітила" суперників у групі. П'ять перемог та нічия у шести матчах і дуже впевнений вихід до плей-оф.

Прогноз Звісно Нідерланди спробують поборотись, але іспанці виглядають просто сильнішими.

Гравець збірної Франції Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Susana Vera

Хорватія — Франція

Хорватія посіла друге місце у групі з Португалією, Шотландією та Польщею. Досить непросте місце, оскільки відірвалась від шотландців лише на одне очко.

Франція виграла групу з Італією, Бельгією та Ізраїлем. Єдине питання у цій групі було "Хто посяде перше місце?". Переможцем виявились французи.

Прогноз Франція дуже любить сама собі створювати проблеми. І, цілком можливо, вона у цій парі їх створить. Проте у підсумку підопічні Дешама мають проходити далі.

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