Лига наций 2025 — анонс и прогноз на матчи плей-офф

Трофей Лиги наций. Фото: УЕФА

В футболе стремительно приближается международное окно. Во время него пройдут, в частности, решающие поединки в Лиге наций.

Пока часть сборных будет решать собственные вопросы по сохранению прописки или вылета из группы, восемь сборных начнут борьбу за чемпионство в турнире, пишет портал Новини.LIVE.

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Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer

Дания — Португалия

Дания заняла второе место в группе с Испанией, Сербией и Швейцарией. Однако результатами не впечатляла. Только две победы в шести матчах, однако этого оказалось достаточно.

В сборной Дании продолжается смена поколений, а такая процедура, как правило, проходит достаточно болезненно.

Португалия выиграла группу, где были еще Хорватия, Шотландия и Польша. Выиграла очень уверенно, ни разу за шесть матчей не проиграв.

Прогноз Очень вряд ли датчане смогут что-то серьезное противопоставить для Португалии. По состоянию на сейчас Роналду и ко выглядят банально сильнее.

Игрок сборной Германии Йосуа Киммих. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Италия — Германия

Италия заняла второе место в группе с Францией, Бельгией и Израилем, уступив французам лишь по дополнительным показателям.

Это было очень уверенно, у итальянцев было только одно поражение — как раз от французов.

Германия выиграла группу, в которой были Нидерланды, Венгрия и Босния. Выиграла уверенно, ни разу не проиграв. Однако, отдельные вопросы к команде Нагельсманна были. В частности, в плане стабильности.

Прогноз Здесь очень трудно прогнозировать. Италию в последнее время часто недооценивали из-за той же смены поколений, однако итальянцы доказали, что с ними стоит считаться. Есть подозрение, что противостояние может завершиться серией пенальти. Но рискнем предположить, что ближе к проходу дальше будет именно Германия.

Игрок сборной Испании Ламин Ямаль. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Нидерланды — Испания

Нидерланды заняли второе место в группе с Германией, Венгрией и Боснией. Это было не то чтобы очень просто. Три ничьи и поражение в шести матчах - немножко слабо как для такой группы.

Испания "не заметила" соперников в группе. Пять побед и ничья в шести матчах и очень уверенный выход в плей-офф.

Прогноз Конечно Нидерланды попытаются побороться, но испанцы выглядят просто сильнее.

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Susana Vera

Хорватия — Франция

Хорватия заняла второе место в группе с Португалией, Шотландией и Польшей. Достаточно непростое место, поскольку оторвалась от шотландцев лишь на одно очко.

Франция выиграла группу с Италией, Бельгией и Израилем. Единственный вопрос в этой группе был "Кто займет первое место?". Победителем оказались французы.

Прогноз Франция очень любит сама себе создавать проблемы. И, вполне возможно, она в этой паре их создаст. Однако в итоге подопечные Дешама должны проходить дальше.

Напомним, сборная Украины уже готовится к матчу с Бельгией — где можно будет посмотреть игру.

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