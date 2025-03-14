Українець може стати пілотом Формули-1 — що про це відомо

Український гонщик Олександр Бондарев. Фото: instagram.com/pilot.bondarev

Україна у майбутньому цілком можливо отримає першого пілота в Формулі-1. Принаймні, вже є прізвище людини, яка активно на це націлилась.

Українець Олександр Бондарев, який є учасником молодіжної програми Williams, в інтерв'ю Setanta Sports розповів про будні гонщика Формули-4, а також деталі підготовки спортсменів.

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Бондареву лише 15, він вже є гонщиком Формули-4, яка стала трампліном до Формули-1 для багатьох відомих пілотів. Є надія, що українець стане одним з них.

Що розповів Бондарев

Олександр Бондарев наприкінці 2023 року отримав запрошення до молодіжної програми команди Williams. У 2024 році він провів перші перегони на рівні Формули-4.

Тепер на українця очікує повноцінний сезон в італійській Формулі-4, яка стала трампліном для таких пілотів як Ландо Норріс, Ленс Стролл та інші.

Олександр Бондарев розповів, що підготовка в академії є комплексною.

"Підхід Академії Williams є дуже комплексним. Це і фізичні тренування, і симулятор, і робота з інженерами, нутриціологом, психологом. Об’єктивно, вони щодня стежать за моїм фізичним, спортивним і психологічним станом".

Він додав, що відвідує школу, коли не знаходиться на треку.

"Щодня, коли я не на треку, я навчаюся в школі, ходжу в зал, тренуюся вдома на симуляторі. Також дотримуюся дієти, слідкую за режимом сну, займаюся медійною активністю".

За його словами, отримання диплома — це умова від Williams.

"Мені вдається адаптувати свій графік завдяки онлайн-навчанню та співпраці з вчителями, які мене підтримують і розуміють. Цього року я закінчую середню школу і вступаю до вищої ще на два роки. Отримання диплома – це умова від Williams, але і моє власне бажання".

При цьому Бондарев підкреслив, що "дорожньої карти" для переходу в Формулу-1 не існує.

"Усе завжди залежить від результатів. Ніхто не має жодних гарантій. Це величезна праця і дуже висока ціль. Але я радий, що маю таку надзвичайну підтримку. Бути оточеним професіоналами автоспорту найвищого рівня — це справжній скарб. І це надає впевненості, що ми на правильному шляху".

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