Украинец может стать пилотом Формулы-1 — что об этом известно

Украинский гонщик Александр Бондарев. Фото: instagram.com/pilot.bondarev

Украина в будущем вполне возможно получит первого пилота в Формуле-1. По крайней мере, уже есть фамилия человека, который активно на это нацелился.

Украинец Александр Бондарев, который является участником молодежной программы Williams, в интервью Setanta Sports рассказал о буднях гонщика Формулы-4, а также детали подготовки спортсменов.

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Бондареву всего 15, он уже является гонщиком Формулы-4, которая стала трамплином к Формуле-1 для многих известных пилотов. Есть надежда, что украинец станет одним из них.

Что рассказал Бондарев

Александр Бондарев в конце 2023 года получил приглашение в молодежную программу команды Williams. В 2024 году он провел первые гонки на уровне Формулы-4.

Теперь украинца ожидает полноценный сезон в итальянской Формуле-4, которая стала трамплином для таких пилотов как Ландо Норрис, Лэнс Стролл и другие.

Александр Бондарев рассказал, что подготовка в академии является комплексной.

"Подход Академии Williams является очень комплексным. Это и физические тренировки, и симулятор, и работа с инженерами, нутрициологом, психологом. Объективно, они ежедневно следят за моим физическим, спортивным и психологическим состоянием".

Он добавил, что посещает школу, когда не находится на треке.

"Каждый день, когда я не на треке, я учусь в школе, хожу в зал, тренируюсь дома на симуляторе. Также придерживаюсь диеты, слежу за режимом сна, занимаюсь медийной активностью".

По его словам, получение диплома — это условие от Williams.

"Мне удается адаптировать свой график благодаря онлайн-обучению и сотрудничеству с учителями, которые меня поддерживают и понимают. В этом году я заканчиваю среднюю школу и поступаю в высшую еще на два года. Получение диплома — это условие от Williams, но и мое собственное желание".

При этом Бондарев подчеркнул, что "дорожной карты" для перехода в Формулу-1 не существует.

"Все всегда зависит от результатов. Никто не имеет никаких гарантий. Это огромный труд и очень высокая цель. Но я рад, что имею такую чрезвычайную поддержку. Быть окруженным профессионалами автоспорта высокого уровня — это настоящее сокровище. И это придает уверенности, что мы на правильном пути".

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