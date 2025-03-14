Брэд Питт стал звездой официального трейлера фильма Формула-1

Брэд Питт. Кадр из трейлера фильма "Формула-1". Фото: скриншот YouTube

Поклонники чемпионата мира по кольцевым автогонкам Формула-1 получат долгожданный подарок. Скоро на экраны выйдет игровой полнометражный фильм про этот вид спорта.

Официальный трейлер картины, в которой снялся Брэд Питт, уже доступен на YouTube.

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Двукратный обладатель премии "Оскар" Брэд Питт стал главной звездой нового фильма от кинокомпании Jerry Bruckheimer Films и Apple Studios. Он сыграл роль бывшего пилота Формулы-1, который получил шанс вернуться в профессиональный спорт. Трейлер картины "Формула-1" получился зрелищным и высокооктановым, как и этот вид спорта.

О чем фильм "Формула-1"

Брэду Питту досталась роль бывшего автогонщика, который был вынужден уйти из самого престижного чемпионата по кольцевым автогонкам после серьезной аварии. Его герой по имени Сонни Хейс испытывает психологические проблемы и теряет веру в будущее, но получает предложение вернуться в профессиональный спорт. Он должен выступить в известной команде, которая делает ставку на перспективного молодого пилота и ищет опытного партнера для него.

Хавьер Бардем и Брэд Питт. Кадр из трейлера фильма "Формула-1". Фото: скриншот YouTube

В фильме режиссера Джозефа Косински ("Трон: Наследие", "Топ Ган: Мэверик") снялись все представители реальных команд Формулы-1. Также в кадре появятся легендарные автогонщики — Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо и другие спортсмены. Партнерами Брэда Питта по съемочной площадке стали Дамсон Идрис ("Астрал") и Хавьер Бардем ("Старикам тут не место").

Брэд Питт за рулем болида. Кадр из трейлера фильма "Формула-1". Фото: скриншот YouTube

Известно, что Питт и Идрис учились управлять настоящими болидами перед съемками. Правда, речь идет об автомобилях из "Формулы-2" и "Формулы-3", но опыт управления актеры получили.

Международная премьера фильма "Формула-1", бюджет которого составил 300 млн долларов, запланирована на 25 июня 2025 года.

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