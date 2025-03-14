Бред Пітт став зіркою офіційного трейлера фільму Формула-1

Бред Пітт. Кадр із трейлера фільму "Формула-1". Фото: скриншот YouTube

Шанувальники чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів Формула-1 отримають довгоочікуваний подарунок. Скоро на екрани вийде ігровий повнометражний фільм про цей вид спорту.

Офіційний трейлер картини, в якій знявся Бред Пітт, уже доступний для перегляду на YouTube.

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Дворазовий володар премії "Оскар" Бред Пітт став головною зіркою нового фільму від кінокомпанії Jerry Bruckheimer Films і Apple Studios. Він зіграв роль колишнього пілота Формули-1, який отримав шанс повернутися в професійний спорт. Трейлер картини "Формула-1" вийшов видовищним і високооктановим, як і цей вид спорту.

Про що фільм "Формула-1"

Бреду Пітту дісталася роль колишнього автогонщика, який був змушений піти з найпрестижнішого чемпіонату з кільцевих автоперегонів після серйозної аварії. Його герой Сонні Хейс відчуває психологічні проблеми й втрачає віру в майбутнє, але отримує пропозицію повернутися в професійний спорт. Він має виступити у відомій команді, яка робить ставку на перспективного молодого пілота і шукає досвідченого партнера для нього.

Хав'єр Бардем і Бред Пітт. Кадр із трейлера фільму "Формула-1". Фото: скриншот YouTube

У фільмі режисера Джозефа Косинські ("Трон: Спадщина", "Топ Ган: Меверік") знялися всі представники реальних команд Формули-1. Також у кадрі з'являться легендарні автогонщики — Льюїс Гемілтон, Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо та інші спортсмени. Партнерами Бреда Пітта по знімальному майданчику стали Дамсон Ідріс ("Астрал") та Хав'єр Бардем ("Старим тут не місце").

Бред Пітт за кермом боліда. Кадр із трейлера фільму "Формула-1". Фото: скриншот YouTube

Відомо, що Пітт та Ідріс вчилися керувати справжніми болідами перед зйомками. Щоправда, йдеться про автомобілі з "Формули-2" і "Формули-3", але необхідний досвід актори отримали.

Міжнародна прем'єра фільму "Формула-1", бюджет якого склав 300 млн доларів, запланована на 25 червня 2025 року.

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