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Астон Мартін показав новий болід для Алонсо на наступний сезон

24 лютого 2025 11:48
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Болід Астон Мартін на наступний сезон Формули-1: нові фото та відео
Фернандо Алонсо. Фото: "Астон Мартін"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У "Формулі-1" перед початком нового сезону команди представляють нові боліди. Однією з таких команд став "Астон Мартін".

Перші фото нового смарагдового боліда команда опублікувала в соцмережах.

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Новий болід "Астон Мартін"

У новому сезоні команда змінила болід, але не пілотів — Фернандо Алонсо та Ленс Стролл і далі змагатимуться за статус третьої сили в пелотоні.

Астон Мартин
Новий дизайн шоломів Фернандо Алонсо та Ленса Стролла. Фото: "Астон Мартін"

Минулого сезону команді забракло потужності боліда, і вона завершила сезон п'ятою з 94 очками в Кубку конструкторів.

Однак на новий сезон в "Астон Мартіна" дуже великі надії, оскільки до процесу створення машини був уперше залучений легендарний конструктор-чемпіон Едріан Ньюї, який перейшов до смарагдової стайні минулого сезону.

При цьому Ньюї брав участь у процесі від сили на 20%, оскільки він готує новий болід на сезон 2026 року. Саме тоді в команді очікують прорив і боротьбу за лідерство.

Алонсо та Стролл також розуміють, що новий сезон буде перехідним, та не вірять, що будуть часто на подіумах.

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Формула-1 Фернандо Алонсо автоспорт Астон Мартін Ленс Стролл
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