Болід Астон Мартін на наступний сезон Формули-1: нові фото та відео

Астон Мартін показав новий болід для Алонсо на наступний сезон
У "Формулі-1" перед початком нового сезону команди представляють нові боліди. Однією з таких команд став "Астон Мартін".
Перші фото нового смарагдового боліда команда опублікувала в соцмережах.
This is #AMR25.- Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025
Driven From Within. pic.twitter.com/eudWHlb9TD
Новий болід "Астон Мартін"
У новому сезоні команда змінила болід, але не пілотів — Фернандо Алонсо та Ленс Стролл і далі змагатимуться за статус третьої сили в пелотоні.
Минулого сезону команді забракло потужності боліда, і вона завершила сезон п'ятою з 94 очками в Кубку конструкторів.
Однак на новий сезон в "Астон Мартіна" дуже великі надії, оскільки до процесу створення машини був уперше залучений легендарний конструктор-чемпіон Едріан Ньюї, який перейшов до смарагдової стайні минулого сезону.
Collectively, we chase something greater.#AMR25 pic.twitter.com/c5Mz3OXqLB- Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025
При цьому Ньюї брав участь у процесі від сили на 20%, оскільки він готує новий болід на сезон 2026 року. Саме тоді в команді очікують прорив і боротьбу за лідерство.
Алонсо та Стролл також розуміють, що новий сезон буде перехідним, та не вірять, що будуть часто на подіумах.
From build to track.- Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2025
The #AMR25 оживає. pic.twitter.com/YODIvzugZr
Нагадаємо, що сталося з легендами українського спорту, які люблять Росію більше, ніж свою батьківщину.
Головного тренера полтавської "Ворскли" було вилучено з поля через реакцію на дивний пенальті.
Легіонери київського "Динамо" гуляли вдома зі стриптизерками — що відомо.
Раніше донецький "Шахтар" змінив вартість Георгія Судакова.
Читайте Новини.LIVE!