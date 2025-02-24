Болід Астон Мартін на наступний сезон Формули-1: нові фото та відео

Фернандо Алонсо. Фото: "Астон Мартін"

У "Формулі-1" перед початком нового сезону команди представляють нові боліди. Однією з таких команд став "Астон Мартін".

Перші фото нового смарагдового боліда команда опублікувала в соцмережах.

Читайте також:

This is #AMR25.



Driven From Within. pic.twitter.com/eudWHlb9TD - Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025

Новий болід "Астон Мартін"

У новому сезоні команда змінила болід, але не пілотів — Фернандо Алонсо та Ленс Стролл і далі змагатимуться за статус третьої сили в пелотоні.

Новий дизайн шоломів Фернандо Алонсо та Ленса Стролла. Фото: "Астон Мартін"

Минулого сезону команді забракло потужності боліда, і вона завершила сезон п'ятою з 94 очками в Кубку конструкторів.

Однак на новий сезон в "Астон Мартіна" дуже великі надії, оскільки до процесу створення машини був уперше залучений легендарний конструктор-чемпіон Едріан Ньюї, який перейшов до смарагдової стайні минулого сезону.

Collectively, we chase something greater.#AMR25 pic.twitter.com/c5Mz3OXqLB - Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025

При цьому Ньюї брав участь у процесі від сили на 20%, оскільки він готує новий болід на сезон 2026 року. Саме тоді в команді очікують прорив і боротьбу за лідерство.

Алонсо та Стролл також розуміють, що новий сезон буде перехідним, та не вірять, що будуть часто на подіумах.

From build to track.



The #AMR25 оживає. pic.twitter.com/YODIvzugZr - Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2025

Нагадаємо, що сталося з легендами українського спорту, які люблять Росію більше, ніж свою батьківщину.

Головного тренера полтавської "Ворскли" було вилучено з поля через реакцію на дивний пенальті.

Легіонери київського "Динамо" гуляли вдома зі стриптизерками — що відомо.

Раніше донецький "Шахтар" змінив вартість Георгія Судакова.