Aston Martin запропонує Ферстаппену контракт на мільярд — деталі

Нідерландський автогонщик Макс Ферстаппен. Фото: Garth Milan / Red Bull Content Pool

У "Формулі-1" може статися один із найгучніших спортивних трансферів останніх років. Принаймні, чутки щодо цього вже звучать.

Власник команди "Формули-1" Aston Martin Лоуренс Стролл планує підписати контракт з пілотом Red Bull Максом Ферстаппеном, повідомляє Daily Mail.

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Що планує Стролл

Мова йде про контракт на мільярд фунтів, який можуть запропонувати Ферстаппену за його згоду виступати за Aston Martin до кінця кар'єри.

Раніше чотириразовий чемпіон "Формули-1" заявляв, що в ідеалі хотів би завершити кар'єру в Red Bull.

У своїй нинішній команді Ферстаппен заробляє близько 50 мільйонів фунтів на рік.

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