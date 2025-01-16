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Контракт на мільярд — у Формулі-1 назріває рекордний трансфер

16 січня 2025 22:20
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Aston Martin запропонує Ферстаппену контракт на мільярд — деталі
Нідерландський автогонщик Макс Ферстаппен. Фото: Garth Milan / Red Bull Content Pool
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У "Формулі-1" може статися один із найгучніших спортивних трансферів останніх років. Принаймні, чутки щодо цього вже звучать.

Власник команди "Формули-1" Aston Martin Лоуренс Стролл планує підписати контракт з пілотом Red Bull Максом Ферстаппеном, повідомляє Daily Mail

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Заради цього він, за даними ЗМІ, готовий викласти спортсмену космічну суму. Реакція самого спортсмена поки невідома. 

Що планує Стролл

Мова йде про контракт на мільярд фунтів, який можуть запропонувати Ферстаппену за його згоду виступати за Aston Martin до кінця кар'єри. 

Раніше чотириразовий чемпіон "Формули-1" заявляв, що в ідеалі хотів би завершити кар'єру в Red Bull. 

У своїй нинішній команді Ферстаппен заробляє близько 50 мільйонів фунтів на рік. 

Нагадаємо, голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може перейти до "Баварії". 

Захисник збірної України озвучив версію про те, як допінг потрапив в організм Михайла Мудрика. 

Гравець "Арсеналу" Олександр Зінченко може змінити чемпіонат. 

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