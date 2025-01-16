Aston Martin предложит Ферстаппену контракт на миллиард — детали

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен. Фото: Garth Milan / Red Bull Content Pool

В "Формуле-1" может произойти один из самых громких спортивных трансферов последних лет. По крайней мере, слухи на этот счет уже звучат.

Владелец команды "Формулы-1" Aston Martin Лоуренс Стролл планирует подписать контракт с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Ради этого он, по данным СМИ, готов выложить спортсмену космическую сумму. Реакция самого спортсмена пока неизвестна.

Что планирует Стролл

Речь идёт о контракте на миллиард фунтов, который могут предложить Ферстаппену за его согласие выступать за Aston Martin до конца карьеры.

Ранее четырехкратный чемпион "Формулы-1" заявлял, что в идеале хотел бы завершить карьеру в Red Bull.

В своей нынешней команде Ферстаппен зарабатывает около 50 миллионов фунтов в год.

Напомним, голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может перейти в "Баварию".

Защитник сборной Украины озвучил версию о том, как допинг попал в организм Михаила Мудрика.

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко может сменить чемпионат.

Киевское "Динамо" отпустило известного игрока.