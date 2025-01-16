Aston Martin предложит Ферстаппену контракт на миллиард — детали

Контракт на миллиард — в Формуле-1 назревает рекордный трансфер
В "Формуле-1" может произойти один из самых громких спортивных трансферов последних лет. По крайней мере, слухи на этот счет уже звучат.
Владелец команды "Формулы-1" Aston Martin Лоуренс Стролл планирует подписать контракт с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном, сообщает Daily Mail.
Ради этого он, по данным СМИ, готов выложить спортсмену космическую сумму. Реакция самого спортсмена пока неизвестна.
Что планирует Стролл
Речь идёт о контракте на миллиард фунтов, который могут предложить Ферстаппену за его согласие выступать за Aston Martin до конца карьеры.
Ранее четырехкратный чемпион "Формулы-1" заявлял, что в идеале хотел бы завершить карьеру в Red Bull.
В своей нынешней команде Ферстаппен зарабатывает около 50 миллионов фунтов в год.
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