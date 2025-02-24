Болид Астон Мартин на следующий сезон Формулы-1: новые фото и видео

Астон Мартин показал новый болид для Алонсо на следующий сезон
В "Формуле-1" перед началом нового сезона команды представляют новые болиды. Одной из таких команд стал "Астон Мартин".
Первые фото нового изумрудного болида команда опубликовала в соцсетях.
This is #AMR25.— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025
Driven From Within. pic.twitter.com/eudWHlb9TD
Новый болид "Астон Мартин"
В новом сезоне команда сменила болид, но не пилотов — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продолжат соревноваться за статус третьей силы в пелотоне.
В прошлом сезоне команде не хватило мощности болида и она завершила сезон пятой с 94 очками в Кубке конструктором.
Однако на новый сезон у "Астон Мартина" очень большие надежды, поскольку в процессе создания машины был впервые задействован легендарный конструктор-чемпион Эдриан Ньюи, перешедший в изумрудную конюшню в прошлом сезоне.
Collectively, we chase something greater.#AMR25 pic.twitter.com/c5Mz3OXqLB— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025
При этом Ньюи участвовал в процессе от силы на 20%, поскольку он готовит новый болид на сезон 2026 года. Именно тогда в команде ожидают прорыв и борьбу за лидерство.
Алонсо и Стролл также понимают, что новый сезон будет переходным и не верят, то будут часто на подиумах.
From build to track.— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2025
The #AMR25 comes to life. pic.twitter.com/YODIvzugZr
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