Болид Астон Мартин на следующий сезон Формулы-1: новые фото и видео

Фернандо Алонсо. Фото: "Астон Мартин"

В "Формуле-1" перед началом нового сезона команды представляют новые болиды. Одной из таких команд стал "Астон Мартин".

Первые фото нового изумрудного болида команда опубликовала в соцсетях.

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This is #AMR25.



Driven From Within. pic.twitter.com/eudWHlb9TD — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025

Новый болид "Астон Мартин"

В новом сезоне команда сменила болид, но не пилотов — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продолжат соревноваться за статус третьей силы в пелотоне.

Новый дизайн шлемов Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла. Фото: "Астон Мартин"

В прошлом сезоне команде не хватило мощности болида и она завершила сезон пятой с 94 очками в Кубке конструктором.

Однако на новый сезон у "Астон Мартина" очень большие надежды, поскольку в процессе создания машины был впервые задействован легендарный конструктор-чемпион Эдриан Ньюи, перешедший в изумрудную конюшню в прошлом сезоне.

Collectively, we chase something greater.#AMR25 pic.twitter.com/c5Mz3OXqLB — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025

При этом Ньюи участвовал в процессе от силы на 20%, поскольку он готовит новый болид на сезон 2026 года. Именно тогда в команде ожидают прорыв и борьбу за лидерство.

Алонсо и Стролл также понимают, что новый сезон будет переходным и не верят, то будут часто на подиумах.

From build to track.



The #AMR25 comes to life. pic.twitter.com/YODIvzugZr — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2025

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