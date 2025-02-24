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Астон Мартин показал новый болид для Алонсо на следующий сезон

24 февраля 2025 11:48
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Болид Астон Мартин на следующий сезон Формулы-1: новые фото и видео
Фернандо Алонсо. Фото: "Астон Мартин"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В "Формуле-1" перед началом нового сезона команды представляют новые болиды. Одной из таких команд стал "Астон Мартин".

Первые фото нового изумрудного болида команда опубликовала в соцсетях.

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Новый болид "Астон Мартин"

В новом сезоне команда сменила болид, но не пилотов — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продолжат соревноваться за статус третьей силы в пелотоне.

Астон Мартин
Новый дизайн шлемов Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла. Фото: "Астон Мартин"

В прошлом сезоне команде не хватило мощности болида и она завершила сезон пятой с 94 очками в Кубке конструктором.

Однако на новый сезон у "Астон Мартина" очень большие надежды, поскольку в процессе создания машины был впервые задействован легендарный конструктор-чемпион Эдриан Ньюи, перешедший в изумрудную конюшню в прошлом сезоне.

При этом Ньюи участвовал в процессе от силы на 20%, поскольку он готовит новый болид на сезон 2026 года. Именно тогда в команде ожидают прорыв и борьбу за лидерство.

Алонсо и Стролл также понимают, что новый сезон будет переходным и не верят, то будут часто на подиумах.

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Формула-1 Фернандо Алонсо автоспорт Астон Мартин Лэнс Стролл
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