Шахтер хотел приобрести игрока сборной Украины, но получил отказ

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

В УПЛ началась весенняя часть сезона. Однако клубы продолжают искать новые кадры.

Донецкий "Шахтер" хотел приобрести талантливого украинского игрока, который уже имеет опыт выступлений за сборную Украины, но получил отказ, сообщает Sport.ua.

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Игрок ЛНЗ Мирослав Доник. Фото: instagram.com/footb.ua

Кем интересовался "Шахтер"

Речь идет о 15-летнем полузащитнике черкасского ЛНЗ Мирославе Донике. Этот игрок недавно подписал первый профессиональный контракт со своим нынешним клубом, который действует до 2027 года.

"Шахтер" интересовался этим футболистом, но получил отказ. Доник продолжит играть за молодежные команды ЛНЗ.

У Мирослава Доника есть опыт выступлений за сборную Украины U-15, в составе которой он, в частности, участвовал в Турнире развития УЕФА в Португалии.

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