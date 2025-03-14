Караваев назвал причину ухода из Динамо

Караваев ответил на вопрос об уходе из Динамо
Защитник сборной Украины Александр Караваев провел пять лет в составе киевского "Динамо". Однако нынешний сезон может стать для него последним в этом клубе.
Караваев рассказал о своем будущем в интервью sport24.
На этой неделе появилась информация о том, что руководство "Динамо" не станет продлевать срок действия контракта с 32-летним Александром Караваевым. Соглашение ветерана с клубом заканчивается в конце нынешнего сезона. Футболист подтвердил, что переговоров о новом контракте действительно нет.
Куда уйдет Караваев
Защитник "Динамо" заверил, что и он сам, и партнеры по команде заинтересованы в том, чтобы как можно лучше завершить нынешний сезон. Караваев думает только о подготовке к матчам и своей игре. Он предпочитает не акцентировать внимание на ситуации с контрактом.
Александр понимает, что в футболе часто происходят подобные ситуации. Он не станет делать из этого трагедию. У Караваева есть варианты для продолжения карьеры. Защитник не собирается "вешать бутсы на гвоздь" и становиться блогером, поскольку хочет продолжить играть в футбол.
В сезоне 2024/2025 Караваев сыграл за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, один из футболистов киевского "Динамо" хочет досрочно расторгнуть контракт с клубом.
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