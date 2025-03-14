Караваев назвал причину ухода из Динамо

Александр Караваев в футболке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Защитник сборной Украины Александр Караваев провел пять лет в составе киевского "Динамо". Однако нынешний сезон может стать для него последним в этом клубе.

Караваев рассказал о своем будущем в интервью sport24.

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На этой неделе появилась информация о том, что руководство "Динамо" не станет продлевать срок действия контракта с 32-летним Александром Караваевым. Соглашение ветерана с клубом заканчивается в конце нынешнего сезона. Футболист подтвердил, что переговоров о новом контракте действительно нет.

Александр Караваев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Караваев

Защитник "Динамо" заверил, что и он сам, и партнеры по команде заинтересованы в том, чтобы как можно лучше завершить нынешний сезон. Караваев думает только о подготовке к матчам и своей игре. Он предпочитает не акцентировать внимание на ситуации с контрактом.

Караваев в матче с "Зарей". Фото: пресс-служба "Динамо"

Александр понимает, что в футболе часто происходят подобные ситуации. Он не станет делать из этого трагедию. У Караваева есть варианты для продолжения карьеры. Защитник не собирается "вешать бутсы на гвоздь" и становиться блогером, поскольку хочет продолжить играть в футбол.

В сезоне 2024/2025 Караваев сыграл за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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