Караваєв назвав причину відходу з Динамо

Караваєв відповів на запитання про відхід із Динамо
Захисник збірної України Олександр Караваєв провів п'ять років у складі київського "Динамо". Однак нинішній сезон може стати для нього останнім у цьому клубі.
Караваєв розповів про своє майбутнє в інтерв'ю sport24.
Цього тижня з'явилася інформація про те, що керівництво "Динамо" не стане продовжувати термін дії контракту з 32-річним Олександром Караваєвим. Угода ветерана з клубом закінчується наприкінці нинішнього сезону. Футболіст підтвердив, що переговорів про новий контракт дійсно немає.
Куди піде Караваєв
Захисник "Динамо" запевнив, що і він сам, і партнери по команді зацікавлені в тому, щоб якомога краще завершити нинішній сезон. Караваєв думає тільки про підготовку до матчів і свою гру. Він вважає за краще не наголошувати на ситуації з контрактом.
Олександр розуміє, що у футболі часто відбуваються подібні ситуації. Він не стане робити з цього трагедію. У Караваєва є варіанти для продовження кар'єри. Захисник не збирається "вішати бутси на цвях" і ставати блогером, оскільки хоче продовжити грати у футбол.
У сезоні 2024/2025 Караваєв зіграв за "Динамо" 21 матч у всіх турнірах, забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, один із футболістів київського "Динамо" хоче достроково розірвати контракт із клубом.
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