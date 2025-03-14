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Караваєв відповів на запитання про відхід із Динамо

14 березня 2025 15:17
Іван Крутогоров - Редактор
Караваєв назвав причину відходу з Динамо
Олександр Караваєв у футболці "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Іван Крутогоров - Редактор

Захисник збірної України Олександр Караваєв провів п'ять років у складі київського "Динамо". Однак нинішній сезон може стати для нього останнім у цьому клубі.

Караваєв розповів про своє майбутнє в інтерв'ю sport24.

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Цього тижня з'явилася інформація про те, що керівництво "Динамо" не стане продовжувати термін дії контракту з 32-річним Олександром Караваєвим. Угода ветерана з клубом закінчується наприкінці нинішнього сезону. Футболіст підтвердив, що переговорів про новий контракт дійсно немає.

Александр Караваев
Олександр Караваєв під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди піде Караваєв

Захисник "Динамо" запевнив, що і він сам, і партнери по команді зацікавлені в тому, щоб якомога краще завершити нинішній сезон. Караваєв думає тільки про підготовку до матчів і свою гру. Він вважає за краще не наголошувати на ситуації з контрактом.

Александр Караваев
Караваєв у матчі із "Зорею". Фото: пресслужба "Динамо"

Олександр розуміє, що у футболі часто відбуваються подібні ситуації. Він не стане робити з цього трагедію. У Караваєва є варіанти для продовження кар'єри. Захисник не збирається "вішати бутси на цвях" і ставати блогером, оскільки хоче продовжити грати у футбол.

У сезоні 2024/2025 Караваєв зіграв за "Динамо" 21 матч у всіх турнірах, забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, один із футболістів київського "Динамо" хоче достроково розірвати контракт із клубом.

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