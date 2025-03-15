Дарья Белодед подписала контракт с Металлистом 1925

Белодед официально начала профессиональную карьеру в футболе
Украинская дзюдоистка, олимпийская призерка Токио-2020 Дарья Белодед начала карьеру профессиональной футболистки. Она подписала контракт с футбольным клубом "Металлист 1925".
Об этом сообщил футбольный клуб на официальных ресурсах.
После провального выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже, где она вылетела во втором раунде, Дарья не выступала на международных турнирах.
Белодед станет футболисткой
В сентябре Белодед стала амбассадоркой "Металлиста 1925", но перед возобновлением сезона высшей лиги она подписала профессиональный контракт с харьковчанами.
В женской команде Дарья получила 77-й номер и вскоре начнет тренироваться.
Белодед заявила, что для нее это новый вызов, ведь она любит пробовать что-то новое, ставить перед собой новые задачи, цели и даже осваивать новый вид спорта.
Дарья рассказала, что в детстве любила играть в футбол, а также иногда делает это на сборах по дзюдо.
"Для меня это очень крутой вызов — попробовать себя в профессиональном футболе. Я обещаю, что буду стараться на тренировках. Мне интересно почувствовать эту атмосферу, увидеть, как все работает изнутри. Я с нетерпением жду того момента, когда получу шанс выйти на футбольное поле", — заявила Белодед.
Отметим, что "Металлист 1925" завершил первый этап сезона чемпионата Украины на третьем месте в турнирной таблице.
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