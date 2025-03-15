Дарья Белодед подписала контракт с Металлистом 1925

Дарья Белодед. Фото: "Металлист 1925"

Украинская дзюдоистка, олимпийская призерка Токио-2020 Дарья Белодед начала карьеру профессиональной футболистки. Она подписала контракт с футбольным клубом "Металлист 1925".

Об этом сообщил футбольный клуб на официальных ресурсах.

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После провального выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже, где она вылетела во втором раунде, Дарья не выступала на международных турнирах.

Белодед станет футболисткой

В сентябре Белодед стала амбассадоркой "Металлиста 1925", но перед возобновлением сезона высшей лиги она подписала профессиональный контракт с харьковчанами.

В женской команде Дарья получила 77-й номер и вскоре начнет тренироваться.

Дарья Белодед. Фото: "Металлист 1925"

Белодед заявила, что для нее это новый вызов, ведь она любит пробовать что-то новое, ставить перед собой новые задачи, цели и даже осваивать новый вид спорта.

Дарья рассказала, что в детстве любила играть в футбол, а также иногда делает это на сборах по дзюдо.

"Для меня это очень крутой вызов — попробовать себя в профессиональном футболе. Я обещаю, что буду стараться на тренировках. Мне интересно почувствовать эту атмосферу, увидеть, как все работает изнутри. Я с нетерпением жду того момента, когда получу шанс выйти на футбольное поле", — заявила Белодед.

Отметим, что "Металлист 1925" завершил первый этап сезона чемпионата Украины на третьем месте в турнирной таблице.

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