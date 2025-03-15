Дар'я Білодід підписала контракт із Металістом 1925

Дар'я Білодід. Фото: "Металіст 1925"

Українська дзюдоїстка, олімпійська призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід почала кар'єру професійної футболістки. Вона підписала контракт з футбольним клубом "Металіст 1925".

Про це повідомив футбольний клуб на офіційних ресурсах.

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Після провального виступу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, де вона вилетіла у другому раунді, Дар'я не виступала на міжнародних турнірах.

Білодід стане футболісткою

У вересні Білодід стала амбасадоркою "Металіста 1925", але перед відновленням сезону вищої ліги вона підписала професійний контракт з харків'янами.

У жіночій команді Дар'я отримала 77-й номер і невдовзі почне тренуватися.

Дар'я Білодід. Фото: "Металіст 1925"

Білодід заявила, що для неї це новий виклик, адже вона любить пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, цілі та навіть освоювати новий вид спорту.

Дар'я розповіла, що в дитинстві любила грати в футбол, а також іноді робить це на зборах із дзюдо.

"Для мене це дуже крутий виклик — спробувати себе у професійному футболі. Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як все працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю тієї миті, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле", — заявила Білодід.

Зазначимо, що "Металіст 1925" завершив перший етап сезону чемпіонату України на третьому місці у турнірній таблиці.

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