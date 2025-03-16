Білодід стала найкрасивішим гравцем Металіста 1925, що підтверджують її фото

Футбол став красивішим із появою Білодід — фото красуні
Футбольний клуб "Металіст 1925" сколихнув українську спортивну спільноту, підписавши Дар'ю Білодід. Колишня призерка Олімпійських ігор у Токіо вирішила розпочати кар'єру професійної футболістки.
Для клубу це безпрограшний варіант, адже вони придбали одну з найвідоміших спортсменок України. До того ж Дар'я, на думку порталу Новини.LIVE, виділяється своєю красою, що й вирішили підкреслити для своїх читачів.
Зазначимо, що сторінка Білодід в Instagram — одна з найпопулярніших серед українських спортсменів. На колишню дзюдоїстку підписано 485 тисяч осіб.
Білодід і футбол
До співпраці з "Металістом 1925" Дар'я була пов'язана з футболом через романтичні стосунки. Вона зустрічалася з футболістом київського "Динамо" і збірної України Денисом Поповим.
Пізніше, коли з'явився "Металіст 1925", Білодід стала його амбасадором. Раніше таку ж роль вона виконувала в португальському "Спортингу" з Лісабона. Разом із нею амбасадором біло-зелених тоді став дзюдоїст Георгій Зантарая. Вони підписали контракти до Олімпіади в Токіо.
Що отримав "Металіст 1925" разом із Білодід?
Перш за все, це медійний резонанс: її перехід значно підвищив впізнаваність клубу, особливо жіночої команди, яка раніше залишалася в тіні.
Популярність Білодід як зірки українського спорту приверне нових уболівальників і глядачів, що вкрай важливо для розвитку жіночого футболу в країні.
Крім того, підписання олімпійської призерки, відомої професіоналізмом і дисципліною, зміцнило імідж "Металіста 1925" як амбітного проєкту, готового співпрацювати з топовими спортсменами.
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