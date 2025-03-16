Кривбасс грубо ответил на предложение перенести матчи из Кривого Рога

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин. Фото: instagram.com/artem_gagarin_

В чемпионате Украины завершается очередной тур, после которого футболистов ждет международное окно. К сожалению, матчи УПЛ продолжают проходить в условиях постоянных воздушных тревог.

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в своем Instagram жестко отреагировал на предложение перенести матчи из Кривого Рога.

Читайте также:

Он подчеркнул, что футбол "как никогда нужен городу". А "умники", которые "в кулуарах говорят о тревогах, сбивающих ритм игры" или "невозможности играть в нашем городе", "могут приехать в Кривой Рог и сказать это в лицо людям".

Гагарин и тревоги

"Отдельно о футболе. Сейчас он как никогда нужен городу. Для болельщиков это место, где они могут выплеснуть негативные эмоции и получить столь необходимые положительные", — написал Артем Гагарин.

Он напомнил о тысяче детей, "которые вопреки всему продолжают заниматься в академии "Кривбасса" и получают психологическую реабилитацию от тех ужасов, которые каждый день Россия наносит нашей стране".

"Тем "умникам", которые в кулуарах говорят о "тревогах, сбивающих ритм игры" или "невозможности играть в нашем городе", я хочу предложить приехать в Кривой Рог и сказать об этом в лицо людям из дома №24 и другим моим землякам", — отметил вице-президент "Кривбасса".

Один из пользователей Instagram в комментариях отметил, что идея о переносе матча — "вопрос даже не безопасности, а элементарного комфорта участников матча и болельщиков". Он добавил, что "можно было бы договориться с условной Александрией, которая не так далеко от Кривого Рога, и играть матчи там".

На что Артем Гагарин ответил следующее:

"Идите в с**ку! Грубо, но иначе не могу вам ответить! Если смелые, то и вас приглашаю в гости. Адрес легко найдете... А все что Вы написали — это полный бред. Кривой Рог со всеми жителями нам тоже в Александрию перенести?".

Ответ Артема Гагарина. Фото: скриншот

Напомним, сборная Украины проведет поединки против Бельгии в плей-офф Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию первого поединка.

Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями относительно своего будущего в клубе.

Российская теннисистка неожиданно отреагировала на победу над украинкой Элиной Свитолиной на турнире в США.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед начала карьеру профессиональной футболистки.