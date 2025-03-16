Кривбас грубо відповів на пропозицію перенести матчі з Кривого Рогу

Віцепрезидент "Кривбаса" Артем Гагарін. Фото: instagram.com/artem_gagarin_

У чемпіонаті України завершується черговий тур, після якого на футболістів чекає міжнародне вікно. На жаль, матчі УПЛ продовжують відбуватись в умовах постійних повітряних тривог.

Віце-президент "Кривбаса" Артем Гагарін у своєму Instagram жорстко відреагував на пропозицію перенести матчі з Кривого Рогу.

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Він підкреслив, що футбол "як ніколи потрібен місту". А "розумники", які "в кулуарах кажуть про тривоги, що збивають ритм гри" чи "неможливість грати в нашому місті", "можуть приїхати в Кривий Ріг і сказати це в обличчя людям".

Гагарін та тривоги

"Окремо про футбол. Зараз він як ніколи потрібен місту. Для вболівальників це місце, де вони можуть виплеснути негативні емоції та отримати такі необхідні позитивні", — написав Артем Гагарін.

Він нагадав про тисячу дітей, "які всупереч всьому продовжують займатися в академії "Кривбаса" і отримують психологічну реабілітацію від тих жахіть, які шодня Росія завдає нашій країні".

"Тим "розумникам", які в кулуарах кажуть про "тривоги що збивають ритм гри" чи "неможливість грати в нашому місті", я хочу запропонувати приїхати в Кривий Ріг та сказати про це в обличчя людям з будинку №24 та іншим моїм землякам", — зазначив віцепрезидент "Кривбаса".

Один із користувачів Instagram у коментарях зазначив, що ідея про перенесення матчу — "питання навіть не безпеки, а елементарного комфорту учасників матчу та вболівальників". Він додав, що "можна було б домовитись з умовною Олександрією, яка не так далеко від Кривого Рогу, і грати матчі там".

На що Артем Гагарін відповів наступне:

"Ідіть в с**ку! Грубо, але інакше не можу вам відповісти! Якщо сміливі, то і вас запрошую в гості. Адресу легко знайдете... А все що Ви написали — це повна маячня. Кривий Ріг з усіма мешканцями нам теж в Олександрію перенести?".

Відповідь Артема Гагаріна. Фото: скриншот

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