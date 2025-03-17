Манчестер Сити увольняет Гвардиолу и готовит замену тренеру

Хосеп Гвардиола. Фото: instagram.com/pepteam/

Терпение руководства "Манчестер Сити" все же не выдержало плохих результатов команды в текущем сезоне. Поэтому они приняли кадровое решение по главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

По окончании сезона специалиста уволят, сообщил портал E-noticies.

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Сеск Фабрегас. Фото: instagram.com/cescf4bregas

Гвардиоле нашли замену

По информации источника, после того, как было принято решение об отставке Гвардиолы они начали искать нового главного тренера.

В "Манчестер Сити" приняли решение назначить тренера без большого опыта, но у которого есть большие перспективы.

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