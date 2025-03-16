Бывший игрок Шахтера может стать тренером Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Английский "Манчестер Сити" проводит неудачный сезон в АПЛ. Теперь клуб ищет усиление не только среди игроков, но и среди тренеров.

Бывший полузащитник "Шахтера" Фернандиньо может войти в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", сообщает City Xtra.

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Последним клубом игрока был "Атлетико Паранаэнсе". До этого он в течение девяти лет играл именно за "Сити".

Бывший футболист "Шахтера" и "МанСити" Фернандиньо. Фото: instagram.com/fernandinho

Фернандиньо и Гвардиола

Бразильский игрок окончил курс клубного менеджмента в ФИФА в январе 2025 года, поэтому теперь он имеет право работать с клубами как тренер.

Фернандиньо уже получил официальное предложение присоединиться к тренерскому штабу Гвардиолы, но пока что не дал окончательный ответ.

Его решение зависит от различных факторов, в том числе от желания семьи вернуться в Англию.

Фернандиньо играл за "Манчестер Сити с 2013 до 2022 года. Всего бразилец сыграл за нынешний клуб Гвардиолы 383 поединка, в которых забил 26 голов и сделал 29 голевых передач.

Далее он играл в "Атлетику Паранаэнсе". В январе 2025 года Фернандиньо стал свободным агентом.

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