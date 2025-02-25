Де Брюйне, Гюндоган и еще 5 футболиста летом уйдут из Манчестер Сити

Тренер Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Сезон 2024/2025 стал самым неудачным для "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы. Однако руководство английского клуба не собирается менять наставника.

Вместо этого летом "горожане" изменять стартовый состав, сообщает Sky Sports.

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Ветераны "Манчестер Сити", которые помогли команде стать одной из лучших в европейском футболе, через несколько месяцев уйдут из клуба. Руководство "горожан" затеяло серьезную чистку состава, но это не коснется тренерского штаба команды.

Наставник Хосеп Гвардиола дает указания игрокам. Фото: Reuters/Lee Smith

Кто уйдет из "Манчестер Сити"

Как минимум 7 футболистов действующих обладателей Лиги чемпионов будут проданы или освобождены от контрактов. Среди них оказались многолетний лидер команды Кевин Де Брюйне, а также Илкай Гюндоган, который только прошлым летом вернулся в клуб из "Барселоны".

Список игроков, которые уйдут из "Ман Сити"

Кевин де Брюйне (Бельгия)

Бернарду Силва (Бразилия)

Илкай Гюндоган (Германия)

Матео Ковачич (Сербия)

Джек Грилиш (Англия)

Джон Стоунз (Англия)

Эдерсон (Бразилия).

Пока нет данных о том, где продолжат карьеру эти игроки, а также кто их заменит в составе "Манчестер Сити". Трансферные планы чемпионов Англии ограничиваются слухами.

Напомним, существует вероятность отставки Сергея Реброва — кто может стать новым главным тренером сборной Украины.

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