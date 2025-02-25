Де Брюйне, Гюндоган та ще 5 футболістів влітку підуть із Манчестер Сіті

Тренер Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Сезон 2024/2025 став найневдалішим для "Манчестер Сіті" під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Однак керівництво англійського клубу не збирається змінювати наставника.

Замість цього влітку "містяни" змінюватимуть стартовий склад, повідомляє Sky Sports.

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Наставник Хосеп Гвардіола дає вказівки гравцям. Фото: Reuters/Lee Smith

Хто піде з "Манчестер Сіті"

Як мінімум 7 футболістів чинних володарів Ліги чемпіонів будуть продані або звільнені від контрактів. Серед них опинилися багаторічний лідер команди Кевін Де Брюйне, а також Ілкай Гюндоган, який тільки минулого літа повернувся в клуб із "Барселони".

Список гравців, які підуть із "Ман Сіті"

Кевін де Брюйне (Бельгія)

Бернарду Сілва (Бразилія)

Ілкай Гюндоган (Німеччина)

Матео Ковачич (Сербія)

Джек Гріліш (Англія)

Джон Стоунз (Англія)

Едерсон (Бразилія).

Поки немає даних про те, де продовжать кар'єру ці гравці, а також хто їх замінить у складі "Манчестер Сіті". Трансферні плани чемпіонів Англії обмежуються чутками.

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