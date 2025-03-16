Колишній гравець Шахтаря може стати тренером Манчестер Сіті

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Англійський "Манчестер Сіті" проводить невдалий сезон в АПЛ. Тепер клуб шукає підсилення не тільки серед гравців, але й серед тренерів.

Колишній півзахисник "Шахтаря" Фернандінью може увійти до тренерського штабу Пепа Гвардіоли у "Манчестер Сіті", повідомляє City Xtra.

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Останнім клубом гравця був "Атлетіку Паранаенсе". До цього він протягом дев'яти років грав саме за "Сіті".

Колишній футболіст "Шахтаря" та "МанСіті" Фернандінью. Фото: instagram.com/fernandinho

Фернандінью та Гвардіола

Бразильський гравець закінчив курс клубного менеджменту у ФІФА в січні 2025 року, тому тепер він має право працювати з клубами як тренер.

Фернандінью вже отримав офіційну пропозицію приєднатися до тренерського штабу Гвардіоли, але поки що не дав остаточну відповідь.

Його рішення залежить від різних факторів, у тому числі від бажання сім'ї повернутися до Англії.

Фернандінью грав за "Манчестер Сіті з 2013 до 2022 року. Усього бразилець зіграв за нинішній клуб Гвардіоли 383 поєдинки, у яких забив 26 голів та зробив 29 гольових передач.

Далі він грав в "Атлетіку Паранаенсе". У січні 2025 року Фернандінью став вільним агентом.

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