Манчестер Сіті звільняє Гвардіолу і готує заміну тренеру

Хосеп Гвардіола. Фото: instagram.com/pepteam/

Терпіння керівництва "Манчестер Сіті" все ж не витримало поганих результатів команди в поточному сезоні. Тому вони ухвалили кадрове рішення щодо головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Після закінчення сезону фахівця звільнять, повідомив портал E-noticies.

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Сеск Фабрегас. Фото: instagram.com/cescf4bregas

Гвардіолі знайшли заміну

За інформацією джерела, після того, як було ухвалено рішення про відставку Гвардіоли, вони почали шукати нового головного тренера.

У "Манчестер Сіті" прийняли рішення призначити тренера без великого досвіду, але у якого є великі перспективи.

"Бігбоси" англійського клубу обрали колишнього гравця "Арсеналу", "Барселони" та збірної Іспанії Сеска Фабрегаса. Зараз фахівець очолює в Італії "Комо".

У "Манчестер Сіті" спробують влітку переманити фахівця, пообіцявши йому солідні інвестиції на нових гравців. Наразі у "містян" склалася ситуація, коли потрібно міняти більшість гравців, адже багатьом уже за 30 років.

В АПЛ на поточний момент "Ман Сіті" йде на п'ятій позиції, а в Лізі чемпіонів команда вилетіла від "Реала" на старті плей-оф.

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