Вернидуб може залишити Кривбас через фінансові проблеми в клубі

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" влітку може залишитись без головного тренера Юрія Вернидуба. Спеціаліста не все влаштовує в клубі.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

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За словами джерела, у Вернидуба влітку завершується дія контракту, який він не хоче продовжувати.

Причиною для такого рішення Вернидуба, начебто, стали фінансові проблеми в клубі. Якщо затримка по зарплаті не дуже велика, то премії гравці не отримують вже упродовж півроку.

Джерело додало, що Вернидубу, начебто, важко мотивувати команду без премій, що відображається на результатах команди.

На цю мить "Кривбас" йде на п’ятій позиції в турнірній таблиці, але має два матчі в запасі від "Полісся", яке йде четвертим та випереджає криворіжців на два бали.

На чолі "Кривбасу" Вернидуб виграв 38 матчів, 31 програв та 16 звів до нічиєї. Також фахівець привів команду до бронзових нагород УПЛ в сезоні 2023/2024 рр.

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