Игрок Ингульца после угрозы Поворознюка едва не попал в ТЦК

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

В "Ингульце" бегством и скандалом завершилось расторжение контракта с защитником команды Михаилом Шершнем. Игрок даже мог попасть в ТЦК.

Об этом в эфире "ТаТоТаке" рассказал футболист "Ингульца" Александр Козак.

Читайте также:

Поворознюк попал в очередной скандал

По словам Козака, главный тренер "Ингульца" Василий Кобин решил, что Шершень больше не нужен команде. Игроку, у которого заканчивался контракт, предложили либо продлить соглашение на тех же условиях, либо перейти в U-19. Шершень выбрал другой путь и попросил тренера отпустить его.

Козак отметил, что Кобин отправил Михаила к президенту клуба Александру Поворознюку, заранее настроив того против Шершня. Руководителю клуба, вроде бы, тренер донес, что игрок якобы уже договорился с другой командой. Поэтому во время встречи защитник столкнулся с негативным отношением и услышал немало критики в свой адрес.

Шершню удалось договориться о расторжении контракта при условии выплаты определенной суммы, но он услышал от Поворознюка угрозу, что клуб отдает ТЦК всех игроков, которые плохо уходят из команды.

"Вскоре после этого к Михаилу подошли два человека, но ему удалось избежать неприятностей — он быстро сел в свою машину и уехал", — добавил Козак.

Напомним, сборная Украины по футболу 20 марта проведет первый матч в стыках Лиги наций против сборной Бельгии. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее мы определили, каким должен быть состав сборной Украины против Бельгии, если Сергей Ребров выпустит на поле не лидеров, а игроков, которые в лучшей форме.

Дарья Билодид стала профессиональной футболисткой и она будет одной из самых красивых игроков в Украине.

"Манчестер Сити" решил уволить Хосепа Гвардиолу и нашел ему замену.