Когда откроют стадион Ингулец — объяснение от УАФ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: instagram.com/fcinhulets

В УПЛ продолжают обсуждать ситуацию со стадионом команды "Ингулец". Он уже давно должен был "запуститься", но его открытие все еще откладывается.

В комитете по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ рассказали изданию "Трибуна" детали относительно текущей ситуации со стадионом "Ингульца".

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Уже назван примерный срок, когда он может быть введен в эксплуатацию. Пока что команда Александра Поворознюка играет домашние матчи на выезде.

Стадион "Ингулец". Фото: УАФ

Что сказали в УАФ

"Сейчас идет процесс прохождения экспертизы проекта. Это займет какое-то время, все зависит от компании, которая это будет выполнять. Частная или государственная. Выбирать будет владелец", — отметили в УАФ.

После окончания экспертизы владелец должен получить официальное разрешение на строительство.

"В апреле начнется этап строительства. Если все пройдет хорошо, в мае начнется этап ввода в эксплуатацию", — резюмировали в УАФ.

Ранее президент клуба Александр Поворознюк утверждал, что стадион практически готов, но он "принципиально хочет сделать все, чтобы не возникало никаких вопросов".

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