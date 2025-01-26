Поворознюк рассказал, почему не пригласит Шевченко на открытие стадиона Ингулец

Поворознюк намекнул, почему Шевченко должен его носить на руках
Футбольный клуб Ингулец" продолжает ждать новый стадион. Который, похоже, уже практически готов.
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в интервью Sport-express.ua рассказал, что для футбола на стадионе уже все полностью готово, но глава УАФ Андрей Шевченко "пошел на принцип".
Он добавил, что не пригласит Шевченко на открытие стадиона. И вообще не понимает подходы главы УАФ.
Что сказал Поворознюк
Александр Поворознюк отметил, что "принципиально хочет все сделать от "А" до "Я" на стадионе, чтобы не возникало никаких вопросов".
"Мы стараемся, чтобы вписаться в срок и все решилось положительно. "Возможно, первые две-четыре игры мы не успеем, но процесс идет", — подчеркнул он.
По словам Поворознюка, к футболу на стадионе уже все полностью готово: раздевалки, поле, трибуны, зоны для телевидения.
"Это просто Николаевич, который Шевченко, пошел на принципы. Какие-то принципы в угоду кому-то. Но я все сделаю по закону и когда буду открывать стадион, то приглашу всех, кроме руководства УАФ. Это моя принципиальная позиция! Я даже дам команду принципиально никого не пускать на стадион [из УАФ]", — заявил Поворознюк.
Он также объяснил, почему зол на Шевченко.
"Мы в селе за четыре миллиона евро построили стадион. Таких людей на руках надо носить, а они чураются. Ну сторонитесь дальше, сидите себе в Киеве, а мы будем в футбол играть", — сказал Поворознюк.
Он также рассказал, что первые матчи второй части сезона "Ингулец" сыграет в Кривом Роге.
Напомним, один из лидеров "Барселоны" может уйти из клуба из-за угроз.
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