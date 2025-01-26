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Поворознюк намекнул, почему Шевченко должен его носить на руках

26 января 2025 12:13
Александр Ильющенков - Редактор
Поворознюк рассказал, почему не пригласит Шевченко на открытие стадиона Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: instagram.com/fcinhulets
Александр Ильющенков - Редактор

Футбольный клуб Ингулец" продолжает ждать новый стадион. Который, похоже, уже практически готов.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в интервью Sport-express.ua рассказал, что для футбола на стадионе уже все полностью готово, но глава УАФ Андрей Шевченко "пошел на принцип".

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Он добавил, что не пригласит Шевченко на открытие стадиона. И вообще не понимает подходы главы УАФ.

Стадіон Інгульця
Стадион "Ингульца". Фото: скриншот YouTube

Что сказал Поворознюк

Александр Поворознюк отметил, что "принципиально хочет все сделать от "А" до "Я" на стадионе, чтобы не возникало никаких вопросов".

"Мы стараемся, чтобы вписаться в срок и все решилось положительно. "Возможно, первые две-четыре игры мы не успеем, но процесс идет", — подчеркнул он.

По словам Поворознюка, к футболу на стадионе уже все полностью готово: раздевалки, поле, трибуны, зоны для телевидения.

"Это просто Николаевич, который Шевченко, пошел на принципы. Какие-то принципы в угоду кому-то. Но я все сделаю по закону и когда буду открывать стадион, то приглашу всех, кроме руководства УАФ. Это моя принципиальная позиция! Я даже дам команду принципиально никого не пускать на стадион [из УАФ]", — заявил Поворознюк.

Он также объяснил, почему зол на Шевченко.

"Мы в селе за четыре миллиона евро построили стадион. Таких людей на руках надо носить, а они чураются. Ну сторонитесь дальше, сидите себе в Киеве, а мы будем в футбол играть", — сказал Поворознюк.

Он также рассказал, что первые матчи второй части сезона "Ингулец" сыграет в Кривом Роге.

Напомним, один из лидеров "Барселоны" может уйти из клуба из-за угроз.

Глава УАФ Андрей Шевченко на своей должности зарабатывает больше, чем Трамп на своей.

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спорт футбол Андрей Шевченко Александр Поворознюк Ингулец

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