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Поворознюк натякнув, чому Шевченко має його носити на руках

26 січня 2025 12:13
Олександр Ільющенков - Редактор
Поворознюк розповів, чому не запросить Шевченка на відкриття стадіону Інгулець
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: instagram.com/fcinhulets
Олександр Ільющенков - Редактор

Футбольний клуб "Інгулець" продовжує чекати на новий стадіон. Який, схоже, вже практично готовий.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк в інтерв'ю Sport-express.ua розповів, що для футболу на стадіоні вже все повністю готове, але голова УАФ Андрій Шевченко "пішов на принцип". 

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Він додав, що не запросить Шевченка на відкриття стадіону. І взагалі не розуміє підходи голови УАФ. 

Стадіон Інгульця
Стадіон "Інгульця". Фото: скриншот YouTube

Що сказав Поворознюк

Олександр Поворознюк зазначив, що "принципово хоче все зробити від "А" до "Я" на стадіоні, щоб не виникало ніяких питань". 

"Ми стараємося, щоб вписатися у строк і все вирішилося позитивно.  Можливо, перші дві-чотири гри ми не встигнемо, але процес іде", — підкреслив він.

За словами Поворознюка, до футболу на стадіоне вже все повністю готове: роздягальні, поле, трибуни, зони для телебачення.

"Це просто Миколайович, який Шевченко, пішов на принципи. Якісь принципи в угоду кому-то. Але я все зроблю по закону і коли буду відкривати стадіон, то запрошу всіх, окрім керівництва УАФ. Це моя принципова позиція! Я навіть дам команду принципово нікого не пускати на стадіон [з УАФ]", — заявив Поворознюк.

Він також пояснив, чому злий на Шевченка.

"Ми в селі за чотири мільйони євро збудували стадіон. Таких людей на руках треба носити, а вони цураються. Ну цурайтеся далі, сидіть собі в Києві, а ми будемо у футбол грати", — сказав Поворознюк.

Він також розповів, що перші матчі другої частини сезону "Інгулець" зіграє у Кривому Розі. 

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спорт футбол Андрій Шевченко Олександр Поворознюк Інгулець

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