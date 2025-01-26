Поворознюк розповів, чому не запросить Шевченка на відкриття стадіону Інгулець

Поворознюк натякнув, чому Шевченко має його носити на руках
Футбольний клуб "Інгулець" продовжує чекати на новий стадіон. Який, схоже, вже практично готовий.
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк в інтерв'ю Sport-express.ua розповів, що для футболу на стадіоні вже все повністю готове, але голова УАФ Андрій Шевченко "пішов на принцип".
Він додав, що не запросить Шевченка на відкриття стадіону. І взагалі не розуміє підходи голови УАФ.
Що сказав Поворознюк
Олександр Поворознюк зазначив, що "принципово хоче все зробити від "А" до "Я" на стадіоні, щоб не виникало ніяких питань".
"Ми стараємося, щоб вписатися у строк і все вирішилося позитивно. Можливо, перші дві-чотири гри ми не встигнемо, але процес іде", — підкреслив він.
За словами Поворознюка, до футболу на стадіоне вже все повністю готове: роздягальні, поле, трибуни, зони для телебачення.
"Це просто Миколайович, який Шевченко, пішов на принципи. Якісь принципи в угоду кому-то. Але я все зроблю по закону і коли буду відкривати стадіон, то запрошу всіх, окрім керівництва УАФ. Це моя принципова позиція! Я навіть дам команду принципово нікого не пускати на стадіон [з УАФ]", — заявив Поворознюк.
Він також пояснив, чому злий на Шевченка.
"Ми в селі за чотири мільйони євро збудували стадіон. Таких людей на руках треба носити, а вони цураються. Ну цурайтеся далі, сидіть собі в Києві, а ми будемо у футбол грати", — сказав Поворознюк.
Він також розповів, що перші матчі другої частини сезону "Інгулець" зіграє у Кривому Розі.
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