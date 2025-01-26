Поворознюк розповів, чому не запросить Шевченка на відкриття стадіону Інгулець

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: instagram.com/fcinhulets

Футбольний клуб "Інгулець" продовжує чекати на новий стадіон. Який, схоже, вже практично готовий.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк в інтерв'ю Sport-express.ua розповів, що для футболу на стадіоні вже все повністю готове, але голова УАФ Андрій Шевченко "пішов на принцип".

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Він додав, що не запросить Шевченка на відкриття стадіону. І взагалі не розуміє підходи голови УАФ.

Стадіон "Інгульця". Фото: скриншот YouTube

Що сказав Поворознюк

Олександр Поворознюк зазначив, що "принципово хоче все зробити від "А" до "Я" на стадіоні, щоб не виникало ніяких питань".

"Ми стараємося, щоб вписатися у строк і все вирішилося позитивно. Можливо, перші дві-чотири гри ми не встигнемо, але процес іде", — підкреслив він.

За словами Поворознюка, до футболу на стадіоне вже все повністю готове: роздягальні, поле, трибуни, зони для телебачення.

"Це просто Миколайович, який Шевченко, пішов на принципи. Якісь принципи в угоду кому-то. Але я все зроблю по закону і коли буду відкривати стадіон, то запрошу всіх, окрім керівництва УАФ. Це моя принципова позиція! Я навіть дам команду принципово нікого не пускати на стадіон [з УАФ]", — заявив Поворознюк.

Він також пояснив, чому злий на Шевченка.

"Ми в селі за чотири мільйони євро збудували стадіон. Таких людей на руках треба носити, а вони цураються. Ну цурайтеся далі, сидіть собі в Києві, а ми будемо у футбол грати", — сказав Поворознюк.

Він також розповів, що перші матчі другої частини сезону "Інгулець" зіграє у Кривому Розі.

Нагадаємо, один із лідерів "Барселони" може піти з клубу через погрози.

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