Олександр Поворознюк пропонує платити футболістам лише за результат

Олександр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк не хоче платити футболістам ні середні, ні великі зарплати. Він готовий виплачувати лише мінімальну та призові.

Про це президент клубу розповів у інтерв’ю виданню Sport-express.ua.

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Поворознюку не подобається, що футболісти отримують більше тракториста

За словами Поворознюка, він залишився незадоволений через відсутність результату у першій половині сезону. При цьому власник відзначив, що регулярно виплачував зарплати та надавав премії.

Поворознюк розповів, що в останній місяць звернувся до футболістів із пропозицією подивитися на їх місце в турнірній таблиці та відповісти на питання, чи заслуговують вони отриманих коштів.

На думку власника, гроші потрібно не отримувати, а заробляти.

"От у мене тракторист заробляє 20-30 тисяч гривень, так він цілодобово пахає. А ви, дармоїди, 50-70 тисяч за що отримуєте? А результату немає", — сказав власник клубу.

Поворознюк зауважив, що футболісти часто скаржаться на необхідність утримувати свої сім’ї, але він, як власник, щодня витрачає власні кошти та не отримує задоволення.

Власник "Інгульця" підкреслив, що гроші мають виплачуватися за результат й тому пропонує всім мінімальні зарплати. При цьому мають бути премії, які дозволять заробляти по 100-200 тисяч гривень в місяць.

Зазначимо, що "Інгулець" цього сезону посідає в турнірній таблиці останнє 16-те місце.

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