Александр Поворознюк предлагает платить футболистам только за результат

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк не хочет платить футболистам ни средние, ни большие зарплаты. Он готов выплачивать лишь минимальную и призовые.

Об этом президент клуба рассказал в интервью изданию Sport-express.ua.

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Поворознюку не нравится, что футболисты получают больше тракториста

По словам Поворознюка, он остался недоволен из-за отсутствия результата в первой половине сезона. При этом владелец отметил, что регулярно выплачивал зарплаты и предоставлял премии.

Поворознюк рассказал, что в последний месяц обратился к футболистам с предложением посмотреть на их место в турнирной таблице и ответить на вопрос, заслуживают ли они полученных средств.

По мнению владельца, деньги нужно не получать, а зарабатывать.

"Вот у меня тракторист зарабатывает 20-30 тысяч гривен, так он сутками пашет. А вы, тунеядцы, 50-70 тысяч за что получаете? А результата нет", — сказал владелец клуба.

Поворознюк отметил, что футболисты часто жалуются на необходимость содержать свои семьи, но он, как владелец, ежедневно тратит собственные средства и не получает удовольствия.

Владелец "Ингульца" подчеркнул, что деньги должны выплачиваться за результат и поэтому предлагает всем минимальные зарплаты. При этом должны быть премии, которые позволят зарабатывать по 100-200 тысяч гривен в месяц.

Отметим, что "Ингулец" в этом сезоне занимает в турнирной таблице последнее 16-е место.

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