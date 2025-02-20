Коли відкриють стадіон Інгулець — пояснення від УАФ

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: instagram.com/fcinhulets

В УПЛ продовжують обговорювати ситуацію із стадіоном команди "Інгулець". Він вже давно мав "запуститись", але його відкриття все ще відкладається.

У комітеті з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ розповіли виданню "Трибуна" деталі щодо поточної ситуації із стадіоном "Інгульця".

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Вже названо приблизний строк, коли він може бути введений в експлуатацію. Поки що команда Олександра Поворознюка грає домашні матчі на виїзді.

Стадіон "Інгулець". Фото: УАФ

Що сказали в УАФ

"Зараз триває процес проходження експертизи проєкту. Це займе якийсь час, все залежить від компанії, яка це виконуватиме. Приватна чи державна. Обиратиме власник", — зазначили в УАФ.

Після закінчення експертизи власник має отримати офіційний дозвіл на будівництво.

"В квітні почнеться етап будівництва. Якщо все пройде добре, в травні почнеться етап введення в експлуатацію", — резюмували в УАФ.

Раніше президент клубу Олександр Поворознюк стверджував, що стадіон практично готовий, але він "принципово хоче зробити все, щоб не виникало жодних питань".

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