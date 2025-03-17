Ротань поміняє Олександрію на відомий та амбітний клуб

Руслан Ротань відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН

Житомирське "Полісся" готується до зміни головного тренера. У команди може з'явитися новий наставник уже за кілька місяців.

Президент клубу Геннадій Буткевич хоче запросити українського фахівця, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Минулого тижня Імад Ашур продовжив контракт із "Поліссям", але це не врятує тренера від звільнення наприкінці нинішнього сезону. Президент житомирського клубу незадоволений там, як команда виступає під керівництвом цього фахівця. Влітку у "Полісся" з'явиться новий наставник.

Імад Ашур під час гри. Фото: пресслужба "Полісся"

Два варіанти для "Полісся"

Влітку у наставника "Олександрії" Руслана Ротаня закінчиться термін дії контракту з клубом. Йому так і не запропонували продовжити угоду навіть попри те, що команда продовжує боротися з київським "Динамо" за чемпіонський титул.

Руслан Ротань із помічниками по тренерському штабу. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

"Полісся" може зробити Ротаню вигідну пропозицію незабаром після звільнення Ашура. Також кандидатом на пост наставника житомирської команди є Юрій Вернидуб, який готується піти з "Кривбасу" наприкінці сезону. Відомо про інтерес "Полісся" і до колишнього тренера "Шахтаря" Ігоря Йовічевича, який очолює болгарський "Лудогорець".

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