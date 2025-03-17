Шахтар замінить Пушича одним із двох відомих європейських тренерів

Маріно Пушич після перемоги "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Донецький "Шахтар" може відправити у відставку головного тренера команди Маріно Пушича. Такий варіант розвитку подій очікується влітку цього року.

Пушич зіткнувся з ультиматумом, який буде складно виконати, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Маріно Пушич має привести "Шахтар" до золотих медалей у чемпіонаті України. Якщо "гірники" не зможуть підтвердити цей статус, то балканський фахівець достроково залишить команду. "Шахтар" відстає від київського "Динамо" на 10 очок, але в донецької команди ще є один матч у запасі.

Тренер Франческо Фаріолі (у центрі) з гравцями "Аякса". Фото: instagram.com/francescofarioli/

Кандидати на пост наставника "Шахтаря"

Відомо про щонайменше двох фахівців, імена яких фігурують у списку потенційних кандидатів на посаду наставника "гірників". Першим із них виявився 35-річний італієць Франческо Фаріолі. Він працює головним тренером "Аякса", який лідирує в чемпіонаті Нідерландів.

Едін Терзич перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Також у цьому списку є прізвище Едіна Терзича. Він відомий за роботою на кількох посадах у дортмундській "Боруссією". Раніше 42-річний наставник виграв зі "джмелями" Кубок Німеччини за тих часів, коли кольори команди захищали Ерлінг Голанн і Джуд Беллінгем. Ця кандидатура є креатурою Даріо Срни.

Однак у списку кандидатів на посаду головного тренера "Шахтаря" не виявилося українських фахівців, хоча нещодавно стало відомо, що Руслан Ротань влітку може піти з "Олександрії".

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