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Ротань перейдет из Александрии в другой известный клуб УПЛ

17 марта 2025 14:45
Иван Крутогоров - Редактор
Ротань поменяет Александрию на известный и амбициозный клуб
Руслан Ротань отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН
Иван Крутогоров - Редактор

Житомирское "Полесье" готовится к смене главного тренера. У команды может появиться новый наставник уже через несколько месяцев. 

Президент клуба Геннадий Буткевич хочет пригласить украинского специалиста, сообщает журналист Игорь Бурбас

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На прошлой неделе Имад Ашур продлил контракт с "Полесьем", но это не спасет тренера от увольнения в конце нынешнего сезона. Президент житомирского клуба недоволен там, как команда выступает под руководством этого специалиста. Летом у "Полесья" появится новый наставник. 

Имад Ашур
Имад Ашур во время игры. Фото: пресс-служба "Полесья"

Два варианта для "Полесья" 

Летом у наставника "Александрии" Руслана Ротаня закончится срок действия контракта с клубом. Ему так и не предложили продлить соглашение даже несмотря на то, что команда продолжает бороться с киевским "Динамо" за чемпионский титул. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань с помощниками по тренерскому штабу. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

"Полесье" может сделать Ротаню выгодное предложение вскоре после увольнения Ашура. Также кандидатом на пост наставника житомирской команды является Юрий Вернидуб, который готовится уйти из "Кривбасса" в конце сезона. Известно об интересе "Полесья" и к бывшему тренеру "Шахтера" Игорю Йовичевичу, который возглавляет болгарский "Лудогорец". 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится к серьезным изменениям в своей карьере. 

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Юрий Вернидуб собирается сменить клуб из-за серьезных проблем в "Кривбассе". 

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