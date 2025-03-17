Ротань поменяет Александрию на известный и амбициозный клуб

Руслан Ротань отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Житомирское "Полесье" готовится к смене главного тренера. У команды может появиться новый наставник уже через несколько месяцев.

Президент клуба Геннадий Буткевич хочет пригласить украинского специалиста, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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На прошлой неделе Имад Ашур продлил контракт с "Полесьем", но это не спасет тренера от увольнения в конце нынешнего сезона. Президент житомирского клуба недоволен там, как команда выступает под руководством этого специалиста. Летом у "Полесья" появится новый наставник.

Имад Ашур во время игры. Фото: пресс-служба "Полесья"

Два варианта для "Полесья"

Летом у наставника "Александрии" Руслана Ротаня закончится срок действия контракта с клубом. Ему так и не предложили продлить соглашение даже несмотря на то, что команда продолжает бороться с киевским "Динамо" за чемпионский титул.

Руслан Ротань с помощниками по тренерскому штабу. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

"Полесье" может сделать Ротаню выгодное предложение вскоре после увольнения Ашура. Также кандидатом на пост наставника житомирской команды является Юрий Вернидуб, который готовится уйти из "Кривбасса" в конце сезона. Известно об интересе "Полесья" и к бывшему тренеру "Шахтера" Игорю Йовичевичу, который возглавляет болгарский "Лудогорец".

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