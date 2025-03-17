Ротань, Вернидуб и Шандрук в июне останутся без работы — где продолжат карьеру

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

В Украинской премьер-лиге могут произойти изменения, которые повлияют на распределение сил в чемпионате. 30 июня сразу у трех тренеров завершатся контракты со своими клубами.

По информации портала Transfermarkt, летом 2025 года закончатся соглашения у Руслана Ротаня, Юрия Вернидуба и Олега Шандрука, сообщает Новини.LIVE. Все они обладают уникальными навыками и репутацией, поэтому вопрос, где они продолжат карьеру, вызывает большой интерес.

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Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Руслан Ротань: нужна команда с лучшим финансированием

Руслан Ротань имеет мало шансов остаться в "Александрии", ведь клубу сложно удержать тренера, демонстрирующего стабильность в УПЛ.

Ротаня хвалят за умение работать с молодыми игроками, но, тренируя опытных игроков вроде Филипова, он вышел на новый уровень и претендует на чемпионские амбиции.

Клуб до сих пор не предложил ему нового соглашения, но заинтересовать тренера будет непросто, ведь летом команда может потерять ключевых игроков, таких как Иван Калюжный.

К тому же "Александрия" не входит в топы УПЛ по финансам, имеет задержки по зарплатам, хотя и всегда погашает долги. Наиболее вероятным претендентом на Ротаня считается житомирское "Полесье", которое сейчас возглавляет Имад Ашур, но команда Геннадия Буткевича нуждается в изменениях.

Кроме того, киевское "Динамо", несмотря на лидерство в чемпионате, демонстрирует нестабильную игру в этом сезоне и может заинтересовать Ротаня.

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Юрий Вернидуб: кто лучше "Кривбасса"

Юрий Вернидуб, который привел "Кривбасс" к бронзовым медалям УПЛ в сезоне 2023/24, также окажется на распутье. Вопреки успехам, в клубе есть вопросы с финансами и частыми трансферами игроков, которые не успевают себя зарекомендовать.

Вернидуб имеет опыт работы за рубежом — с молдавским "Шерифом" он побеждал "Реал" в Лиге чемпионов, но до окончания войны такой вариант маловероятен. В Украине к нему могут обратиться "Полесье" или "Металлист 1925", если Патрик ван Леувен не выведет команду в УПЛ и будет уволен.

Олег Шандрук. Фото: "Верес"

Олег Шандрук: амбиции "Вереса"

Олег Шандрук, нынешний рулевой "Вереса", возглавил клуб в сложный период и сумел стабилизировать его игру в УПЛ.

Контракт тренера с ровенской командой завершается в июне, и он может покинуть ее, если получит выгодное предложение. В противном случае Шандрук, вероятнее всего, продлит соглашение.

Он зарекомендовал себя как тренер, способный работать в условиях ограниченных ресурсов, что делает его привлекательным для середняков УПЛ, хотя и более богатые клубы также могут обратиться к нему.

Благодаря Шандруку "Верес" занимает восьмую строчку в УПЛ, находясь в десяти очках от зоны вылета, но отстает на шесть баллов от зоны Лиги Европы. Среди возможных вариантов для него — "Александрия" или "Кривбасс", если Ротань и Вернидуб уйдут.

Все трое тренеров находятся в разном положении: Ротань — на пике популярности, Вернидуб — с багажом международного опыта, а Шандрук — как перспективный специалист. Их будущее будет зависеть от амбиций клубов, но они заслужили работать с солидными командами.

Напомним, вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин летом получит несколько предложений из топовых чемпионатов.

Александр Поворознюк хотел сдать футболиста "Ингульца" в ТЦК.

Житомирское "Полесье" претендовало на еще одного футболиста "Динамо", но столкнулось с решительным отказом.