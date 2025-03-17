Динамо відмовилося віддавати в Полісся майбутнього лідера команди

Руслан Нещерет та капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Один із футболістів "Динамо" та збірної України міг виступати за "Полісся" у другій половині нинішнього сезону. Житомирська команда намагалася орендувати гравця.

"Динамо" відповіло категоричною відмовою, у клубу була на те важлива причина, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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Руслан Нещерет на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого хотіло підписати "Полісся"

Тренерський штаб житомирської команди шукав молодого й амбітного воротаря, який міг би скласти конкуренцію Євгену Волинцю. З цією метою було надіслано запит до "Динамо" щодо оренди Руслана Нещерета. "Полісся" було готове навіть продати свого резервного голкіпера Олега Кудрика.

Однак у "Динамо" вже готувалися до відходу Георгія Бущана, який перебрався в один із клубів Саудівської Аравії. За відсутності багаторічного лідера "біло-синіх" місце у воротах отримав Руслан Нещерет, який давно чекав на шанс проявити себе. Саме з цієї причини "Динамо" не погодилося із запитом із "Полісся".

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