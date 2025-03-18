Ротань заменит Шовковского в Динамо — журналист

Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: УНИАН

Футбольный клуб "Александрия" до сих пор не предложил продлить контракт своему главному тренеру. Уже летом 2025 года Руслан Ротань может уйти из команды.

На молодого и амбициозного тренера претендуют сразу несколько клубов, сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Киевское "Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины. "Александрия", которая уже сыграла с обоими грандами УПЛ, отстает от команды Александра Шовковского на четыре очка и продолжает претендовать на титул. И во многом скромная команда обязана этому успеху своему тренерскому штабу.

Руслан Ротань во время матча с "Шахтером". Фото: УНИАН

Ротань в "Динамо"

Известный украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил, что наставник "Александрии" может покинуть команду по итогам сезона. Однако 43-летний Руслан Ротань не останется без работы. Он может вернуться в клуб, в котором выступал в качестве футболиста.

Журналист напомним, что еще недавно на должность главного тренера "Динамо" руководство столичного клуба рассматривало Юрия Вернидуба. Однако теперь внимание "бело-синих" переключилось на Руслана Ротаня. Именно он стал главным кандидатом на пост тренера "Динамо", если Александр Шовковский по какой-либо причине покинет клуб.

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